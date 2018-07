O vídeo acima navega pela imensa ilustração feita pelo artista francês Licoti, que condensou o sistema solar em uma ilustração de 30 mil pixels de largura (o monitor do seu computador deve ter entre 800 e 1200 pixels, pra você ter uma ideia). Ela também pode ser vista no site da Wikimedia Commons – e pesa nada menos que 18 megabytes, que é o equivalente a três ou quatro músicas inteiras em MP3. A dica é do blog 100 Nexos.