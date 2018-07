“Começamos com um conceito simples”, diz Franz Guzzone, da Kraft Foods. “Como poderemos trazer as máquinas de vendas de volta à linha de frente da indústria novamente?”. Orgulhoso, Guzzone está ao lado do Diji-Touch, uma máquina interativa com tela sensível ao toque e uma interface semelhante à do iPhone. Imagens digitais de salgados e baladas flutuam na tela azul; encoste em uma e a comida trash virtual crescerá e girará na tela, permitindo que o comprador possa ver o conteúdo nutricional do Cebolitos antes de comprá-lo. “Tem uma certa diversão”, diz Guzzone. “É estimulante”.