Criador do Blogger e do Twitter, Evan Williams já pode ser considerado um dos principais nomes da era digital, mesmo que ainda esteja na casa dos 30. O programador norte-americano é um dos raros espécimes do Vale do Silício a participar de duas pequenas revoluções nos meios de comunicação, que afetaram completamente a forma de nos informar e falarmos uns com os outros no século 21 a ponto de suas invenções terem virado verbo. Mas em entrevista à BBC na sexta-feira, 12, o jovem empresário de 38 anos começou a mudar seu discurso – e em vez de falar sobre comunicação e diálogos, tornou mais politizado sua abordagem do Twitter.

“Nosso objetivo no Twitter é que ele se torne uma força do bem. Temos uma crença fundamental, após trabalhar neste tipo de coisa por dez anos, que o intercâmbio aberto de informações tem um impacto positivo no mundo”. O criador da rede social também falou que estão buscando formas de ganhar dinheiro ao mesmo tempo em que falou do papel da ferramenta na comunicação entre as pessoas e os governos, sublinhando sempre o papel da transparência nestes diálogos.

A entrevista pode ser ouvida na íntegra (em inglês) no site da BBC.