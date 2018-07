Embora a capa desta edição tenha sido dedicada às mudanças que acontecerão com o aparelho de televisão em 2010, escolhi falar aqui de uma página específica do Link desta semana, cujo tema me é muito querido.

Semana passada, o YouTube tirou do ar o vídeo que continha o já lendário clipe de “Never Gonna Give You Up” do ícone do soul de plástico inglês dos anos 80, Rick Astley. O vídeo não era matéria de lenda por outro motivo senão pelo fato de ser usado como a grande pegadinha da internet em 2008 – o Rick Roll.

Funciona assim: alguém está procurando por um determinado vídeo no YouTube ou gosta de algum tema cujo link para o vídeo o fará clicar sem pestanejar e, uma vez clicado, o sorriso maroto de Astley – e sua dancinha brega – vinha ironizar da sua sanha em querer assistir algo sem nem saber onde estava clicando. Exemplo prático: quando a baleia orca atacou sua treinadora na semana passada, nos EUA, logo gente afoita por sensacionalismo aparecia à caça de um vídeo que mostrasse o ataque do animal. Não demorou para que algum espírito de porco fizesse uma montagem e enganasse – ou melhor “rickrollasse” – quem estava seco para ver sangue.

É como se aparecesse o Sérgio Mallandro rindo da sua cara, logo depois de mostrar que era uma pegadinha. Um Sérgio Mallandro fino e coxinha, cantando uma hit dos anos 80.

Eis que semana passada o YouTube retira o vídeo da URL original e estraga um monte de piadas pela internet, pois uma vez clicado, o link do vídeo fora do ar não levaria a lugar algum, naquilo que o Fred chamou de “o maior Rickrolling da história“. O anúncio foi notícia durante a quinta-feira passada e mobilizou tanta gente online que o YouTube voltou atrás e recuperou o vídeo na URL original. Aê!

Era uma assunto que não poderia passar batido na edição impressa do Link, mas em vez de darmos só uma notinha num canto, resolvemos ir além. Foi quando eu lembrei da arte que fizemos na edição de retrospectiva da década:



(clique para ampliar)

Apesar de criado em 2007, o Rick Roll só foi colar mesmo em 2008 – daí ter sido escolhido como o meme relativo àquele ano em nossa lista com o melhor dos anos 00.

E lembro que o Daniel Roda, um dos ilustradores que trabalharam sobre esta arte, comentou ao ver o pequeno Rick Astley desenhado por Marcos Müller: “Daria uma camiseta”.

O comentário me fez levar aquela ideia às penúltimas consequências (não fizemos a camiseta – ainda) – e optamos por recriar aquele Rick Astley icônico do tamanho de uma página inteira. O Marcos penteou sua cria para a nova proporção e o resultado foi este.

Ficou ótimo!