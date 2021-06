Alexandre Nascimento é um engenheiro apaixonado por inovação desde a infância, tendo feito sua primeira publicação aos 13 anos. Pesquisa inteligência artificial desde 1998, quando criou um robô autônomo. Fez de sua paixão a sua vida profissional, criando negócios baseados em suas inovações tanto no Brasil como no Vale do Silício, onde reside. Dedica-se também à pesquisa científica aplicada, tendo passado por diversas instituições no Brasil e nos EUA. É professor da Singularity University e da Fundação Vanzolini. Neste blog, ele vai contar como as inovações transformarão nossas vidas, os negócios e a sociedade.