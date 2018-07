Às 17h50 desta terça-feira, acabou a energia na Campus Party.

“Ninguém entra”. Informava o segurança na entrada tentando conter uma multidão desesperada por seus computadores. “Estou com medo de perder meu desktop”, dizia o fotógrafo Bruno Salvadori, que havia saído da área de campuseiros para comer alguma coisa.

Alguns gritavam: “faz a revista manualmente”, enquanto lá dentro ouvia-se o coro: “Ão, ão, ão. Queremos conexão”. É a segunda vez que ocorre queda de energia. A primeira foi às 3h da manhã e obrigou todo mundo que estava acordado a ir pra barraca mais cedo.

Às 18h55, a energia foi reestabelecida.

Explicações

Segundo o diretor do evento, Mario Teza, são duas situações diferentes.

Durante a madrugada, um acidente com caminhão teria derrubado um poste com um transformador. A queda de energia teria atingido toda a região e a Eletropaulo somente conseguiu resolver o problema duas horas depois. “Acredito que eles foram até rápidos pela dimensão do problema”.

Nesta segunda vez, Teza ainda não sabe os motivos. “A Eletropaulo disse que resolveria em 20 minutos. foram 30”, alega o organizador do evento. Mas as luzes só acenderam mesmo uma hora depois.

Geradores e computadores

Para que a queda de energia não ocorra novamente, a organização informou que está buscando novos geradores e que deve conversar com a Eletropaulo sobre um plano de contingência para essas situações.

Aos campuseiros, o pedido foi para não se preocupar tanto com os computadores. “Temoss estabilizadores em boa parte da rede. Tanto que a rede voltou e ninguém perdeu seu desktop ou notebook”, tranquilizou Teza.