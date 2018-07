Em toda edição da Campus Party, a área de simulação é uma das que mais atraem a curiosidade dos participantes. Ela reúne simuladores de aviões comerciais e militares e carros de corrida, com controles e efeitos que simulam a realidade e dão a sensação de estar dentro de um desses “brinquedos” para profissionais. Anderson Stoffelshaus, que têm simuladores de um esquadrão de aviões da Segunda Guerra Mundial e organizador de torneios, é o curador dessa área desde a segunda edição da Campus Party e falou sobre o evento deste ano que reúne dez simuladores.

Que tipo de simuladores vão estar na Campus Party?

Vamos ter uma quantidade bem diversificada, e a ideia básica é que a pessoa possa ter uma vivência de aprendizados reais dentro de mundos virtuais. Esse é o foco dos eventos. São simuladores que podem servir como um incentivo vocacional. Teremos simuladores full-motion que simulam a força G, uns que simulam capotagens, loopings. Haverá palestras, uma inclusive voltada para esse tema de aprendizado em simuladores e outro sobre Second Life, que surgiu há algum tempo, deu uma desaparecida e colocamos de volta para mostrar por que agora é um momento bacana para usá-lo. Quando ele surgiu não havia banda larga, placa de vídeo, bons processadores, e hoje isso tudo está muito mais acessível. É uma plataforma de aprendizado, é quase o real, com socialização, etc.

Quem não for da área pode participar?

A simulação se difere bastante da de games, pela qualidade técnica apresentada ali. Um usuário que não tem conhecimento de simulação pode chegar e quer usar os equipamentos como se fosse uma coisa qualquer, um game, e não é isso. Se a pessoa não souber fazer os procedimentos reais de decolagem de um avião, ele não consegue nem tirá-lo do chão. Mas não teremos só simuladores profissionais. Teremos os mais simples e uns do-it-yourself que dá para fazer de casa mesmo. Pode até estimular a pessoa a investir como um hobby, que aí pode virar profissão. Eu conheci campuseiros que se envolveram com a área, gostaram tanto e hoje já tiraram brevê de piloto privado e comercial. Vamos ter um simulador de F-18, de um Boeing 777.

Qual o ponto forte da Campus Party neste ano?

A área de simulação, com certeza (risos). Ela é o playground da Campus Party. A pessoa está lá na área de desenvolvimento programando, depois vai ouvir uma palestra do Al Gore, e quando cansa, vai para a simulação se divertir, voar. O ponto ruim é que está faltando espaço para colocar tudo que a gente gostaria. Teremos dez simuladores, grandes, sofisticados.