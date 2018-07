Medo de chuva Uma chuva pesada cai lá fora, com trovões inclusive atrapalhando algumas palestras. Os campuseiros começam a ficar inquietos. Um vento forte faz tremer todo o tecido que cobre lateralmente a Arena. É inevitável, o medo de queda de energia e internet volta à Campus Party. É claro que após a aquisição de geradores há uma segurança maior, mas gritinhos de “salva tudo”, “vai cair de novo”, “ajuda Santa Banda Larga” já ecoam pelos mesões.

E não é que caiu? Três minutos depois de escrever a nota acima, a energia caiu. Há ambientes com luz, mas apenas em alguns paineis, o estande da Telefônica, e o Palco Principal. De lá, Mario Teza, que mediava um debate, anunciou ao microfone (após várias tentativas de fazê-lo funcionar) que “essa merda não vai parar” e insistiu para que todos tenham calma. Nesse momento a chuva ecoa lá fora e muito respingo cai aqui dentro, molhando os computadores. Os campuseiros se levantaram e alguns já começaram protestos com as já conhecidas frases em seus notebooks..

Goteiras Em meio ao caos, com apenas algumas lâmpadas acesas, uma correria começa em função de goteiras e a chuva forte que, com o vento invade a Arena. Nesse momento a energia volta em algumas mesas. Mario Teza continua a discursar pedindo calma aos campuseiros. Alguns já circulam por aí com placas com as frases “nunca mais” e uma fila em procissão atrás, em silêncio.

Sai gerador, volta Eletropaulo Por volta das 16h30, Mario Teza, diretor do evento, anunciou pelo microfone que todos os paineis deveriam ser desligados para que os geradores fossem desligados e o evento pudesse voltar a usar a energia pública. O pedido demorou, mas foi atendido e a operação concluída sem ser notada. Mas os problemas de energia acabaram virando diversão e se tornaram mais um momento de brincadeiras e muitos “ÔÔÔ”.

Enchendo linguiça Ainda no palco, Teza precisava passar mais algum tempo enquanto as areas não desligavam os paineis. Para passar o tempo o diretor da CP falava sobre qualquer coisa, dava recados, conversava com pessoas que iam até o palco dizer alguma coisa. Até que ele anunciou o início de um “Parabéns para você” e disse que ele seria destinado a alguém que faria aniversário semana que vem: São Paulo. Puxou o coro e foi acompanhado por uns 50 admiradores, mas não conquistou mais ninguém. Sem sucesso, interrompeu a cantoria e, sem graça, desistiu do parabéns dizendo que “estava muito fraco”.

A chuva atrapalhou o Kassab

O prefeito da cidade de São Paulo viria para a Campus Party hoje, mas desistiu em função da forte chuva desta tarde. No lugar vieram dois secretários e um membro da Prodam-SP.



FOTO: Divulgação/Campus Party

Assange em todo lugar

O Fórum Internacional de Software Livre em Porto Alegre (FISL) fez o convite impresso para a sua 12ª edição de uma maneira diferente: uma máscara de Julian Assange, o cabeça do Wikileaks. Em sua homenagem, ou só por pura diversão, centenas de campuseiros colocaram as máscaras atrás da cabeça dando a impressão de que Assange estava, metaforicamente, sempre de olho em todos. Sinistro.

Recorde mundial Um recorde mundial foi batido hoje na Campus Party. Uma multidão vestida com roupões brancos marchou pela Arena, passeata que asseguram que passará para o livro dos recordes como a maior reunião de pessoas vestindo roupões juntas do mundo.



FOTO: Divulgação/Campus Party