Queda de energia

Por volta das 3h da madrugada desta segunda para terça-feira a Campus Party ficou totalmente às escuras durante mais de duas horas. Segundo informações dos organizadores, um acidente na Rodovia Imigrantes teria causada a queda. Celulares e laptops (alguns sortudos com 3G) faziam a iluminação e eram as armas de reclamação dos participantes.

Queda de energia 2

Por volta das 17h45 desta terça-feira, uma nova queda de energia afetou os campuseiros no Centro Imigrantes minutos após início de uma chuva repentina em São Paulo. Em meio ao caos (buzinaços, campuseiros subindo no estande iluminado por geradores da Telefônica, longas filas se formando para ir embora) membros da organização anunciaram aos berros que o problema teria afetado toda a região Centro e que geradores estariam a caminho para a resolução do problema.

“Ninguém entra”, informava o segurança na entrada tentando conter uma multidão desesperada com seus computadores. “Estou como medo de perder meu desktop”, dizia o fotógrafo Bruno Salvadori, que havia saído da área de campuseiros para comer alguma coisa.

A organização do evento atribuiu a queda de luz à Eletropaulo.

Eletropaulo discorda

Ao contrário do anunciado pela organização do evento, a assessoria da Eletropaulo informou que não houve registros de queda de energia em nenhum outro local da região próxima ao evento.

Eletropaulo concorda

A organização da Campus Party enviou um comunicado à imprensa às 18h55 dizendo que “de acordo com a AES Eletropaulo, o corte de luz que afeta toda a região nesta tarde de 18 de janeiro aconteceu em decorrência das fortes chuvas e a previsão é que a situação se normalize em breve.”

A energia voltou

Às 18h55, a energia começa a voltar, processo que se concluiu às 19h, com energia e conexão normalizadas.

Transmissão online

A Campus TV está funcionando, tendo habilitados quatro canais, a fim de captar diferentes atividades ao mesmo tempo. São eles: Criatividade, Inovação, Ciência e Arena Campuseiros. Além desses canais, o Software Livre Brasil, gerenciada pela Associação Software Livre (com Marcelo Branco, o ex-diretor da Campus Party, à frente), está com um livestreaming da área de Software Livre do evento. Para assistir, clique aqui.

Filas

O maior dos problemas da Campus Party ainda assombra os campuseiros: filas. Intermináveis. É claro que em um evento com 6.800 pessoas (sem contar os visitantes e organizadores) seria difícil não se deparar com elas. Mario Teza, o atual diretor do evento, garantiu que essa seria uma das melhoras para a edição 2011, mas não foi o que se viu. Campuseiros que chegaram na segunda-feira tiveram que esperar de cinco a seis horas para entrar. O problema continuou na manhã desta terça-feira, 18.



FOTO: Epitacio Pessoa/AE

Filas 2

Para entrar e sair da Arena é preciso passar a credencial em um leitor operado por funcionários em guichês. Aliás, a quantidade de guichês aumentou neste ano, mas mesmo assim as filas persistem em existir. Como os pontos de alimentação ficam fora da Arena (dentro dela só funcionários uniformizados da Campus Party, com plaquinhas com “Bar” escrito, carregando isopores e vendendo coisas básicas como água… a R$ 4 reais cada), os campuseiros tem que passar por esse “check in” toda vez. O problema é que essa passagem tem custado aos participantes de 20 a 30 minutos. Para entrar e para sair. Além do Restaurante (local incluso no pacote de alimentação dos campuseiros, mas também aberto aos visitantes que quiserem pagar), há no Centro Imigrantes uma área bem semelhante a uma praça de alimentação, com empresas oferecendo seus respectivos produtos (nada incluso em pacotes).

Hot

Não bastasse o sufoco para entrar e as filas no interior, os campuseiros ainda tem que conviver com um “calor insuportável”, relata a repórter Carla Peralva. Apesar dos ventiladores e do barulhento ar-condicionado, o calor não dá trégua e incomoda a todos. Pelo Twitter, as reclamações sobre a temperatura são comuns. @higuetari, chama a atenção da organização e brinca dizendo que “ainda há tempo para colocarem mais ventiladores antes que os computadores fritem!”. Outro, @BorisDepre pede a Marina Silva – que discursou nesta tarde de terça-feira, comentando sobre a relação entre as redes sociais na sua campanha presidencial – que ela “defenda que liguem o ar condicionado na #cpbr4, meus amigos estão derretendo!”.



Campuseiros se espremem para assistir à palestra de Al Gore e Berners-Lee. FOTO: Epitacio Pessoa/AE

Destaques

Para hoje as palestras mais lotadas foram a do ex-vice-presidente dos EUA, Al Gore, e Tim Berners-Lee, o criador do World Wide Web (WWW), mediada por Ben Hammersley, editor da Wired no Reino Unido e diretor da primeira Campus Party a ser realizada nos EUA; e a da candidata à presidencia da República em 2010, Marina Silva, na qual discutiu a influência das redes sociais nas eleições. Em seguida, grandes nomes se juntaram novamente para discutir a agenda digital dos próximos anos, entre eles Tim Berners-Lee, Marcos Mazoni (presidente da Serpro), o guru da Linux Jon Maddog Hall, Kul Wadhwa (do Wikimedia Foundation) e Fernando Carrillo-Flórez (do BID). Às 19h outra palestra promete lotar: representante da NASA, acompanhado de um consultor brasileiro da agência espacial discutem projetos sobre robótica e espaço. Às 20h15, o YouPix, novidade para está edição promete atrair curiosos a fim de uma palestra mais descontraído sobre Trendings Topics e “o poder do coletivo”



Marina Silva assiste atenta à palestra de Al Gore e Tim Berners-Lee. FOTO: Epitacio Pessoa/AE

Falando em…

Trendings topics, nesta tarde de terça-feira “Marina Silva”, “cpbr4” (Campus Party Brasil, 4ª edição) e “HTML 5” estavam nos TT’s do Twitter. Este último se deve ao anúncio do novo logo pela World-Wide Web Consortium (W3C). Gostou?



O novo logo da HTML 5, produzido pela W3C

Para saber mais sobre o que rola ainda hoje na Campus Party 2011, veja aqui. Ou então acesse o guia completo (mapa, programação e kits) preparado pelo Link aqui.