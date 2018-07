Já havíamos visto um botão ‘curtir’ na vida real vindo de longe. Mas agora o ‘like’ do Facebook está espalhado pela Campus Party. O botão é, na verdade, um cubo localizado perto da área de debates sobre mídias sociais.

Funciona assim: os participantes ganham um cartão. É preciso cadastrá-lo em um site e associá-lo à conta no Facebook.

Aí, se você gostou de algo, basta encostar o cartão no cubo para compartilhar o ‘like’ com seus amigos do Facebook:

Se você estiver percorrendo o pavilhão onde ocorre a festa, fique atento: os cartões estão sendo distribuídos por uma equipe uniformizada.