FOTO: DANIEL TEIXEIRA/AE

Edney Souza é curador da Campus Party pela terceira vez e nesta edição ficou responsável pela área de eventos sobre mídias sociais ou “social media”, que até a edição passada era focada em blogs. “Mesmo no ano passado já selecionamos os temas pensando em mídias sociais, porque blog já não é mais a principal ferramenta de expressão de conteúdo do usuário na internet”, conta. Ele falou sobre os temas que estarão em discussão nas palestras e oficinas.

Como serão os eventos de mídias sociais?

A ideia foi trazer caras novas, fazer mais debates, no lugar de palestras. Vamos tratar de questões que tiveram muita visibilidade em 2010 e de outras coisas que foram demanda de campuseiros. Por exemplo o painel de literatura e redes sociais. Muitos professores questionam como usar para o aprendizado. Outra coisa que bombou são os videologs e livestreamings, com o crescimento da banda larga e a diminuição de preço de dispositivos de gravação de vídeo no Brasil. Em 2010 discutimos o que esperar das eleições na rede, e esse ano vai ser um papo sobre o que realmente aconteceu. E temos também a Marina Silva (PV) em uma palestra a parte, uma visão menos técnica.

Outro assunto é a geolocalização. Vamos discutir que, apesar do crescimento no Brasil, é uma coisa que enfrenta uma série de limitações: os dispositivos mobile com GPS e internet ainda têm preços muito altos no Brasil. Lá fora você vê uma série de experiências, o Foursquare com mais de um milhão de usuários em Nova York.

Vamos ter oficinas de “Direito e Internet”, uma sobre SEO, outra para otimização de blogs WordPress, outra para design para canais sociais (blogs, Twitter, YouTube, Tumblr), outra sobre Podcasts, Social media Marketing. Para os mais avançados, também teremos assuntos como empreendedorismo digital, privacidade na rede, RP x publicidade — quem deve cuidar das mídias sociais nas empresas. E YouPix, é um evento moderno, descolado, engraçadinho que já acontece no Brasil e aí eu resolvi integrar à programação da Campus Party.

Quais foram as mudanças da Campus Party neste ano?

A gente tem melhorado as questões de infraestrutura. Ano passado e neste ano a gente teve uma mudança significativa na organização das áreas, logística, credenciamento, segurança. O que precisa melhorar ainda é a questão da acústica. Há muitas discussões acontecendo simultaneamente e uma atrapalha a outra. A estrutura deste ano está melhor, o que deve resolver esse problema.