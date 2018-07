Para a edição de 2011 no palco principal da Campus Party, além de grandes nomes internacionais como Steve Wozniak, Al Gore, Tim Berners-Lee e Jon Maddog Hall, estarão presentes também representantes do batalhão de nerds que comanda a festa. Os autores do blog Jovem Nerd, sucesso absoluto na internet dentre o público a que fazem referência, após terem participado das edições anteriores da Campus Party, sobem ao palco principal para falar sobre o orgulho de ser nerd.

Deive Pazos, ou Azaghâl (o “senhor dos anões”, apelido inspirado na obra de J.R.R Tolkien, O Senhor dos Anéis), de 35 anos; e Alexandre Ottoni, o jovem nerd propriamente dito, aos 31, guardam boas lembranças e uma ótima opinião sobre o evento. Apontam a possibilidade de fazer contatos e a troca de experiências como os pontos altos.

Além da Campus Party, aproveitamos a entrevista para saber mais sobre o blog, sobre o passado dos autores e o “caminho do sucesso” percorrido pelo Jovem Nerd. O Jovem Nerd apresenta palestra no Palco Principal na sexta-feira, 21, às 13h.

Leia na íntegra:

Qual a relação de vocês com a Campus Party?

Deive – Nossa primeira edição foi em 2008. Em 2009 fomos convidados pelo Edney Souza e pelo Alexandre Inagaki para falar sobre podcast e ficamos toda a semana interagindo bastante com nosso público e eles (organizadores) perceberam que muita gente vinha falar com a gente no evento. Em 2010, nos chamaram para falar sobre cases do Jovem Nerd e a nossa mesa foi a mais cheia e isso levou o Edney a nos levar para o Palco Principal e vamos lá falar do Orgulho Nerd, o Nerd Power!

Vão estar muito ocupados esse ano?

Deive – Muito. Além do palco principal, vamos fazer um painel de Social Media e vamos dar um resumão todos os dias fazendo um streaming ao vivo, com vídeo. Cada Campus Party a gente fica mais envolvido, esse ano a gente está preso dentro de lá, trabalhando e participando de ações lá dentro.

Como é a relação de vocês com o pessoal na Campus? Você são ídolos para eles?

Alexandre – Eu não acho que eles nos vêem como ídolos, eles vêm falar com a gente como se fôssemos amigos. No podcast é uma roda de amigos batendo papo, na qual a gente conta coisas da nossa vida, comenta filmes, livros com a nossa percepção, sempre se divertindo com o papo mais informal possível. Essa informalidade é reflexo de qualquer papo entre amigos e quem está ouvindo é como se estivesse participando. Os caras vinham falar com a gente como se nos conhecessem. É um site de entretenimento, mas o que criou a personalidade do site mesmo foram essas conversas informais durante a semana, e quando nos encontram eles vêm continuar o papo que a gente não terminou no podcast. É uma relação muito pessoal. Eles sabem do que a gente gosta e o papo está sempre engatado. E por trás disso eles sabem que o Jovem Nerd é uma empresa, vêem a gente como um blog, um podcast de sucesso. Mas é incrível. A gente sabia que os fãs existiam, mas a Campus Party foi uma concentração muito grande. Em 2010 a gente chegou próximo ao horário do nosso painel, a gente demorou 40 minutos pra conseguir sair da porta, e isso nos mostrou a dimensão de onde o nosso trabalho estava chegando.

Alexandre – Muita gente às vezes vem só para saber quais são os programas que a gente usa para fazer o podcast, como começamos, o “caminho para o sucesso” (risos). A gente responde o mesmo que todo mundo: é muito gosto pelo que faz, muito esforço, muita noite virada, e muita dedicação, desde a camiseta que a gente vende até no conteúdo que a gente gera, as conversas que a gente tem. Como a gente gosta de coisas de qualidade quem está ouvindo também gosta. Então a gente se esforça para que tudo saia bem. Eles vêem esse reflexo todo.

Quantas pessoas trabalham no Jovem Nerd hoje? Vocês vivem só com o que o site rende a vocês?

Deive – Eu e Alexandre e nossas esposas trabalhamos só no Jovem Nerd. Há uns 3, 4 anos que a gente já se dedica ao site e a empresa em torno dele, uma de publicidade e a loja virtual, onde a gente faz nossos produtos exclusivos.

Como o blog Jovem Nerd chegou ao sucesso de hoje?

Alexandre – Na nossa experiência nunca tivemos um boom de acessos. O site vem desde 2002 e teve uma curva constante de aumento de acessos, nunca fizemos campanha publicitária em grandes meios. Foi sempre boca a boca. Quando a gente começou a gente não acreditava que serviríamos aos nerds brasileiros, não existia uma demanda tão grande para compor um mercado. E a gente foi aprendendo que não. Primeiro entendendo que existia um mercado e depois que existia um mercado publicitário interessado nesse nicho. Com os avanços das mídias sociais, surgiu muito blogueiro indo trabalhar nas agências publicitárias. Por isso existe um entendimento melhor das empresas de como trabalhar no segmento de internet, que sabem quais são os melhores blogs e acho que assim muitos blogs aprenderam a se profissionalizar. O que é preciso? Audiência, produção diária, diferente, engraçada, e tem que ter uma identidade. Foi a percepção disso que mudou tudo. Blog deixou de ser o diário de adolescente na internet. É um canal de comunicação legítimo de pessoas.

E, afinal, vocês são realmente nerds? Ou são fake?

Alexandre – (Risos) Não somos fakes, somos nerds de verdade. Quem conhece a nossa história sabe que tudo começou assim, brincando e fomos nos formando profissionais. O hobby estava tomando muito tempo nosso. A gente trabalhava cada um em uma empresa e à noite a gente atualizava, a gente não tinha mais vida. Ou a gente levava a sério e parava de brincar ou a gente ia virar zombie. É dificil ser empresário e produtor de conteúdo ao mesmo tempo, a gente parou de trabalhar para os outros e passamos a trabalhar para a gente.

Quais eram as atividades de vocês anteriores ao blog?

Alexandre – Eu trabalhava com Desenho Industrial, trabalha com webgráfico.

Deive – Eu trabalhei 10 anos como administrador de motel…

Alexandre – Ele veio com um know how de administração de empresas que eu tinha zero. Foi legal que os dois perfis foram se misturando. Ele sabia como fazer negócios e eu sabia como colocar as coisas no ar.

Mas tem várias pessoas trabalhando com vocês no Nerdcast…

Deive – No Nerdcast são na maioria amigos de infância que participam com uma intenção de bater papo, matar saudade, porque a gente se separou e nunca mais se viu. Para não perder contato, o nerdcast foi uma alternativa para a gente se encontrar. O Nerdcast é a melhor parte do trabalho. Eles, na maioria, são nossos amigos. Nos posts, quadrinhos, etc, é o pessoal que gosta do site e que gosta de produzir conteúdo e quer compartilhar. Tem gente que manda notícia, tirinha, resenha de games, músicas, livros. Esse pessoal nao tem obrigação com o site.

Sobre a Campus Party, gostariam de dizer algo mais?

Alexandre – A Campus Party é de fato um evento importantíssimo, para quem trabalha, principalmente, é ótimo, porque é um excelente lugar para fazer contato, é um lugar ótimo para estar. Nossos contatos foram feitos lá. Não só para quem está na nossa posição de empresário, pra quem trabalha na produção de conteúdo, mas também para quem é gerente de TI, de mídias sociais ou quer ser, um blogueiro que está começando. É um lugar para conhecer pessoas interessantes, aprender com outras pessoas, trocar experiências. Por exemplo, o médico que não vai aos congressos fica atrasado em relação ao mundo. A Campus Party é um congresso de tecnólogos, se bem que todo mundo está ligado na internet, está sabendo de tudo o que rola, mas ali tem contato humano, é diferente. Desenvolve-se parcerias, amizades. Além de o cara poder ir assistir a palestra do Al Gore, o Steve Wozniak. Mas também tem gente que vai lá para jogar, é legal essa pluralidade, cada um vai com um interesse diferente.