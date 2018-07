A galera do Jovem Nerd subiu ao palco principal e arrastou uma multidão para ouvir o que eles tinham para dizer nesta tarde de sexta-feira, 21. Alexandre Ottoni (o Alottoni, Jovem Nerd, etc) e Deive Pazos (o Azaghâl, anão, enfim…) avisaram já no começo que haviam passado a madrugada em claro editando um novo nerdcast (podcasts que deram fama à dupla) e que não haviam preparado nada. Mesmo assim ninguém arredou o pé.

As cadeiras não foram suficientes, havia gente em pé, sentado no chão. Um mar de nerds ansiosos por seus ídolos (apesar de não se considerarem assim) ouviram por pouco mais de uma hora uma conversa quase motivacional sobre empreendedorismo, coragem e sucesso.

A dupla nerd começou mostrando um slideshow com imagens e personagens típicos da cultura nerd, como: o mangá Akira, imagens de O Senhor dos Anéis e Star Wars, recebidas com aplausos e gritos eufóricos. Em seguida, personalidades reais como Steve Jobs (aplaudido e vaiado), Mark Zuckerberg (mais vaiado do que aplaudido) e Steve Wozniak (palestrante de amanhã, aplaudido por todos).

Alexandre Ottoni explicou que as imagens serviriam para “testar o conhecimento nerd de cada um”. Já com um tom mais sério, disse que ter orgulho nerd não é apenas admirar e consumir a cultura nerd, mas usar tudo o que se sabe e se aprendeu.

“Todo aquele tempo dispendido lendo revistas em quadrinhos, jogando RPG, assistindo a O Senhor dos Aneis, não é tempo perdido. O nerd tem que ter o orgulho de usar toda a bagagem dele e aplicar em algo inovador”, disse Ottoni.

O Jovem Nerd chamou ao palco para dar seus testemunhos o empreendedor Marco Gomes, diretor da empresa de publicidade digital Boo-box, e Eduardo Spohr, amigo que escreveu um livro inicialmente vendido pela Nerd Store e depois adquirido por uma editora, chamado A Batalha do Apocalipse.

“O Eduardo era viciado em RPG, adorava criar histórias. Ele usou essa habilidade e escreveu um livro, que hoje já vendeu 70 mil cópias e logo mais estará indo para o exterior”, contou Ottoni.

A intenção era de mostrar duas provas vivas do “orgulho nerd aplicado” que deram certo.

Gomes foi o que mais chamou a atenção dos presentes e o que recebeu mais perguntas, com dúvidas sobre idade ideal e maneiras para empreender. Com apenas 25 anos, Marco contou que saiu de uma cidade pobre próximo a Brasília e, apenas com sua vontade de programar, teve a ideia de criar a sua própria empresa e, hoje, gerencia 30 funcionários.

“A mensagem central é: a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, mas a gente tem que começar agora”, finalizou o Jovem Nerd. Terminada a palestra, a multidão se levantou e aplaudiu euforicamente os autores do blog, emocionando Azaghâl.