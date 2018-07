Enquanto todos esperavam pelo ex-vice-presidente dos EUA, Al Gore – que fez palestra ao lado de Tim Berners-Lee na Campus Party – outros políticos resolveram aparecer por lá.

Primeiro, a ex-candidata à presidência, Marina Silva, que passeou rapidamente pelo Campus Party para logo sentar na primeira fila durante a palestra. Recebeu elogios públicos do político americano. “É ótimo ter amigos como Marina Silva que está aqui presente”.

A ex-ministra também veio para realizar uma palestra na área de Mídias Sociais e não deixou de criticar a gestão atual.

“Os políticos não podem botar a culpa na natureza pelos desastres. Isso é fruto do descaso com o meio ambiente. Agora é preciso fazer um esforço conjunto entre governos e municípios mas, principalmente, com a população local. Temos que utilizar todos os aparatos tecnológicos mas de um jeito fácil de modo a treinar a população para estas situações”, afirmou.

Outro que compareceu ao evento foi o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ele falou rapidamente sobre os programas de inclusão digital do governo – em especial, o Acessa São Paulo -, andou num carrinho elétrico da área de Robótica (movido a Linux e comandado por um notebook), e visitou as instalações, incluindo a áreas das barracas e dos chuveiros.

Cumprimentou alguns campuseiros, foi questionado por outros “Pô, Alckmin, 20 anos no poder e ainda temos problemas de chuva?” (ele respondeu só com um aceno) e evitou perguntas dos jornalistas sobre o suposto envolvimento de seu sobrinho na “máfia da merenda”.

Defensor do software livre – das poucas perguntas que respondeu, Alckmin disse que a meta a agora é ampliar a informática nas escolas. Com software livre. “Sou, inclusive, um defensor do software livre”, disse o governador.