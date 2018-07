FOTO: DIVULGAÇÃO

O curador dos eventos de software livre na Campus Party, Pablo Lorenzzoni, é responsável por um dos temas de maior interesse e adeptos na Campus Party e no Brasil. Tanto que até a programação dos eventos foi decidida em grupo, pela internet, por quem se interessa e trabalha com o tema. Para esta edição, ele promete eventos tanto para quem já é veterano quanto para os iniciantes em software livre. A novidade é que as oficinas poderão usar as bancadas da arena da Campus Party, em vez de ficarem restritas aos palcos e estandes que dificultavam as atividades práticas.

Quais são os destaques da área de software livre nesta edição?

A proposta é abordar todas as nuances do software livre e em diversos níveis. Reunimos desde trabalhos com multimídia e artefatos físicos como o Arduino, passando por computação em grid e terminando em linguagens e metodologias de desenvolvimento, e isso com abordagens para o público iniciante até o mais experiente. Também teremos palestras e oficinas do Ginga — o arcabouço em software livre da TV Digital Brasileira — , de projetos de comunicação ponto-a-ponto, que substituem e trazem melhorias sobre o Skype, como o Jingle Nodes. Teremos redes sociais em software livre, como a Noosfero. Teremos o Jonathan Silinis Xia falando sobre desenvolvimento de jogos para o Firefox 4. Realmente é difícil apontar quais as atividades se destacam… Vou acabar simplesmente listando a grade inteira!

Talvez mais fácil do que apontar destaques seja ressaltar o processo aberto e dinâmico pelo qual a área de software livre se caracterizou neste ano. Abrimos uma lista de discussão, uma wiki e uma comunidade na Rede Social SoftwareLivre.Org e todos participaram do processo, propondo revisando, se voluntariando para ajudar. Com isso, trouxemos o espírito do software livre também para a organização da área. Considero esse o destaque mais importante.

E para quem é iniciante?

Esta foi uma premissa da organização. Conseguimos um espaço de bancadas além do tradicional palco de apresentações. Nesse espaço estão programadas diversas oficinas para o público iniciante. “Como participar de um projeto de Software Livre”, “Oficina básica de edição de áudio em Linux”, “Videoblog com Software Livre” são apenas alguns exemplos.

Outro fato interessante foi termos reservado espaço para atividades autogestionadas. Essas atividades não têm controle estrito da organização e qualquer coisa dentro do tema pode surgir. Em experiências passadas com esse formato tivemos diversas surpresas, incluindo projetos que começaram do zero a partir de uma atividade dessas.