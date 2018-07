Por Nelson Lago*

Neste ano, a Wikipédia completou 15 anos de existência. Com 500 milhões de visitantes e 80 mil usuários atuando como editores a cada mês e oferecendo conteúdo em mais de 250 línguas diferentes, a Wikipédia é, desde 2007, um dos dez sites mais acessados da Internet. Nada mal para o trabalho de uma ONG sem fins lucrativos com um total de 280 funcionários!

A ideia de compilar “todo” o conhecimento humano de forma organizada para consulta não é nova, e diversas enciclopédias foram produzidas ao longo da história. O formato atual usado pelas enciclopédias teve origem durante o iluminismo, no século XVIII, e culminou em edições como a enciclopédia britânica e, no Brasil, a Barsa. Dado esse histórico, seria natural pensar que a Wikipédia é simplesmente a transição da enciclopédia do papel para o meio digital. Mas não é esse o caso!

Todas essas enciclopédias consistiam no agrupamento do trabalho de um grupo relativamente pequeno de autores, cada um especialista em alguns tópicos relacionados. Esse mecanismo garantia uma boa qualidade a cada um dos artigos e, ao mesmo tempo, um estilo relativamente unificado de apresentação do material. Tratava-se, sem dúvida, de um trabalho em equipe, envolvendo não apenas os autores mas também revisores, corpo editorial etc. Mas, ainda assim, eram projetos centralizados e baseados nessa ideia de “experts” que repassam seus conhecimentos para o público leitor.

A Wikipédia mudou completamente esse modelo: para todos os efeitos práticos, os artigos da Wikipédia não têm autor definido. Qualquer pessoa pode modificar um artigo para acrecentar, corrigir ou remover informações e não existe nenhum especialista para garantir que o conteúdo esteja correto. Na verdade, os artigos nunca estão “prontos”, pois são modificados frequentemente, seja por novos usuários ou por colaboradores antigos que querem melhorar o material que produziram anteriormente. Também não há um corpo editorial definindo uma linha estilística clara ou escolhendo quais tópicos devem ser ou não incluídos no site (embora haja algumas linhas mestras).

E, embora haja diversas críticas à Wikipédia (em inglês, na própria Wikipédia!), o fato é que ela funciona dentro do seu objetivo: oferecer uma visão geral e introdutória sobre os mais diversos temas de maneira razoavelmente equilibrada frente aos diversos pontos de vista e interesses envolvidos nos assuntos apresentados. Além disso, ela abarca um volume muito maior de informações e em muito mais línguas do que seria possível em uma enciclopédia tradicional.

Na base dessa verdadeira revolução está, é claro, a Internet. Mas também o Software Livre, tanto por sua filosofia, que inspirou esse movimento, quanto pelo software em si, utilizado nos serviços da Wikipédia. De fato, além de usar diversos sistemas livres, a Wikimedia Foundation desenvolveu uma ferramenta específica para a Wikipédia, o MediaWiki, que é também software livre e é muito popular em outras aplicações.

O compartilhamento do conhecimento não é novidade, mas até muito pouco tempo atrás ficava restrito a grupos pequenos ou temas muito específicos. O movimento pelo Software Livre teve seu início formal em 1983 dessa mesma maneira, e foi só no final dos anos 1990 que a palavra “Linux” começou a ser ouvida fora dos meios especializados. Naquela época era um pouco difícil explicar para um leigo em computação a filosofia por trás do Software Livre. Hoje ficou muito mais fácil: se originalmente o Software Livre sugeriu que seria possível criar algo como a Wikipédia, atualmente a Wikipédia é a grande vitrine do potencial do trabalho colaborativo, servindo de inspiração para muitos que acreditam numa cultura mais aberta – inclusive os programadores que se dedicam ao Software Livre.

* Nelson Lago é gerente técnico do CCSL-IME/USP