Uma das coisas interessantes sobre os seres humanos é a nossa capacidade de construir coisas. Claro, o joão-de-barro constrói seu ninho, o castor sua barragem etc., mas não é difícil concordar que nosso caso é especial.

A maneira mais comum pela qual construímos corresponde ao que chamarei aqui de “artesanato”. O artesanato surge do aprendizado empírico e da prática: o jovem marceneiro acompanha seu tutor e, por imitação e repetição, aprende seu ofício; o jovem musicista domina seu instrumento da mesma forma; também a nossa fala surge desse processo. É dessa imitação e repetição que surge o entendimento interiorizado do métier que, por sua vez, abre a possibilidade de criação de novos móveis, melodias ou frases.

O artesanato trouxe grandes benefícios à civilização humana, mas tem suas limitações: um marceneiro é capaz de criar móveis de diversos tamanhos e formas e reconhecer quais madeiras são mais adequadas para esta ou aquela função; no entanto, não será capaz de construir um armário de dez andares de altura, nem mesmo saber se é possível ou não construí-lo. O conhecimento do artesão cresce gradativamente, de maneira incremental, através da experiência, e não permite “saltos” como esse. Ele é capaz de entender inúmeras variações daquilo que conhece e mesmo de evoluir seus projetos, mas não tem muito a dizer sobre aquilo que não conhece diretamente.

No entanto, o ser humano criou uma outra forma de construir coisas: o método científico.

O método científico também parte do conhecimento empírico, mas o utiliza para criar um modelo bem definido e formalizado do mundo, testá-lo e aprimorá-lo até que esse modelo ofereça previsibilidade: por exemplo, a teoria da relatividade geral de Einstein, publicada em 1915, afirma que a trajetória da luz é afetada pela gravidade. Essa teoria permitiu prever que seria possível enxergar uma estrela atrás do sol durante o eclipse solar de 1919, fato que se confirmou e garantiu fama mundial a Einstein. É essa mesma previsibilidade que permite a uma equipe de engenheiros saber como fazer as fundações de um edifício em função de sua altura e das características do terreno ou calcular a energia necessária para fazer funcionar uma máquina de lavar roupas.

Mas se é verdade que o método científico extrapolou os limites do artesanato e, com isso, promoveu um avanço tecnológico excepcional nos últimos séculos (o que se perdeu com isso é assunto para outro dia), também é verdade que o início de século XXI marca nossa aproximação dos limites do conhecimento científico. Por exemplo, no desenvolvimento de novos medicamentos, os modelos guiam as fases iniciais do processo, mas um sem-número de drogas são abandonadas quando experimentos in vivo demonstram sua ineficácia ou efeitos colaterais inadmissíveis. Dada a pouca previsibilidade, esse processo, hoje, está muito mais próximo do artesanato que da ciência – consequência direta da enorme complexidade da biologia humana e da insuficiência dos modelos atuais a respeito. Também há décadas os cientistas procuram criar um modelo bem definido da linguagem humana; entre outros objetivos, esse modelo nos permitiria criar computadores capazes de entender com precisão nossas línguas. No entanto, isso nunca foi possível, e os modelos que fomos capazes de criar, embora extremamente complexos, são muito limitados frente à realidade da comunicação humana.

O método científico está na base da maior parte do que entendemos por computação hoje: a partir de um modelo bem definido do problema que queremos resolver e de sua solução, criamos um programa que implementa, em todos os detalhes, essa solução. Assim, se os limites do método científico estão à nossa frente, isso se aplica também a essa forma de computação. No entanto, ainda não exploramos suficientemente a abordagem artesanal no campo da computação, e é por isso que a inteligência artificial, que tem entrado e saído de moda há décadas, está de volta aos holofotes.

Algumas técnicas de inteligência artificial procuram automatizar o conhecimento lógico e científico (como os sistemas especializados no jogo de xadrez) e têm bons resultados em diversas aplicações. No entanto, as grandes expectativas atuais para a área se baseiam no que se tem chamado “deep learning”: através de métodos estatísticos e acesso a grandes volumes de dados, os computadores são capazes de “aprender” de maneira similar aos artesãos. A técnica é usada, por exemplo, pelo tradutor do Google, que “aprende” a imitar o trabalho de tradutores humanos a partir de documentos das Nações Unidas, que são publicados em 6 línguas. Outro exemplo é o robô que promete cozinhar através da imitação de cozinheiros humanos. No futuro, é provável que sejamos capazes de extrapolar esse processo e imitar em software outras coisas para além da capacidade de humanos; por exemplo, os complexos processos bioquímicos do corpo, permitindo a simulação de um sem-número de novas drogas com muito mais segurança e sem a necessidade de testes com animais.

Hoje, o conhecimento científico aplicado ao software existe em dois níveis principais: primeiro, no design de algoritmos, ou seja, técnicas específicas criadas para resolver alguns tipos de problema; segundo, nos programas propriamente ditos que utilizam diversos algoritmos para obter um resultado. Devido a um emaranhado legal que não cabe discutir aqui, algoritmos têm sido cada vez mais objeto de proteção através do sistema de patentes. Isso significa que o conhecimento a seu respeito é público, mas seu uso é restrito por cerca de 20 anos; após esse período o algoritmo pode ser utilizado livremente. Já programas são protegidos por direitos de autor e podem ser secretos; no entanto, graças ao crescimento do software livre, cada vez mais o conhecimento embutido nos programas de computador é público e de livre utilização.

Esse novo paradigma que está se desenhando, no qual o conhecimento fica embutido no processo de “aprendizado” de um sistema computacional, no entanto, gera novos problemas. Se o conhecimento não pode ser formalizado através de um modelo claro, não pode ser compreendido por um humano; ao mesmo tempo, se ele é fruto de um “aprendizado artesanal” demasiadamente complexo para um humano, também não. A menos que surja uma nova revolução no pensamento como quando da criação do método científico, aparentemente estamos nos aproximando do limite do próprio conhecimento humano — pelo menos no tocante à tecnologia. Ele existirá apenas encerrado na forma de dados não-estruturados em um sistema computacional, e só quem for capaz de criar e manter sistemas complexos o suficiente para gerir esse processo de aprendizado em grande escala (e, portanto, com grandes custos) será capaz de se beneficiar desse “conhecimento”. Diferentemente do que ocorre com o software livre, há poucas vantagens em não tratar esses dados como segredos industriais, e a abertura do software por trás desses sistemas (como o Tensorflow) não muda em nada esse cenário.

O controle de terras cultiváveis, recursos naturais, mão-de-obra e indústrias — ou seja, da capacidade produtiva — ao longo da história tem sido o elemento que diferencia “ricos” de “pobres” e “nações desenvolvidas” de “nações subdesenvolvidas”. No nosso contexto atual e futuro, no qual a computação tem papel central, o software livre possibilita a fuga dessa lógica no paradigma da computação atual; o que nos espera no admirável mundo novo da inteligência artificial?

P.S. – Agradeço ao Juca pela conversa que inspirou parte deste texto.

* Nelson Lago é gerente técnico do CCSL-IME/USP