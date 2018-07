Por Arthur Del Esposte*

O rápido crescimento dos grandes centros urbanos traz consigo uma ampla variedade de oportunidades e desafios, afetando diretamente as relações sociais, culturais, econômicas e políticas que permeiam as atividades humanas. Dentre os principais desses desafios, destacam-se os problemas comuns presentes nas grandes cidades brasileiras, tais como poluição, trânsito, criminalidade e transporte público. Assim, é iminente a necessidade de inovação no modelo de gestão e planejamento urbano em busca de estratégias e ações que apoiem o desenvolvimento mais sustentável e inteligente das cidades.

Muitas cidades ao redor do mundo estão aproveitando os grandes avanços nas tecnologias de informação e comunicação, como a Web e os Smarphones, para prover melhores serviços aos cidadãos. A adoção de tecnologias de informação integradas à infraestrutura existente nas cidades para proporcionar um desenvolvimento mais sustentável dos ambientes urbanos caracteriza a formação de Cidades Inteligentes. Dessa forma, as Cidades Inteligentes reúnem um conjunto de tecnologias — como Internet das Coisas, Big Data e Computação em Nuvem — que permitem a obtenção de dados para melhor compreensão dos diferentes aspectos da cidade, apoiando a tomada de decisões que tragam benefícios à população e ao ambiente urbano.

A adoção de tecnologias, por si só, não torna uma cidade mais inteligente; essa inteligência se caracteriza pelo investimento sustentável em tecnologias apropriadas para melhorar a qualidade de vida da população e por prover o empoderamento dos cidadãos sobre a evolução da cidade. Mais do que isso, é muito importante que essas tecnologias sejam abertas para que esse empoderamento não seja limitado apenas ao uso, mas se expanda para uma participação ativa do cidadão na construção, evolução e verificação dos meios utilizados para o progresso dos centros urbanos. Ressalta-se aqui a importância do software livre e do acesso aberto aos dados na construção de Cidades Inteligentes, tanto no âmbito de plataformas que viabilizam a interação das aplicações com os recursos físicos da cidade, tais como sensores e atuadores, quanto nos serviços disponibilizados para a população. Com isso, há uma grande oportunidade de colaborações para o compartilhamento das soluções entre cidades, além da promoção de mercados para diversos prestadores de serviços que possam desenvolver modelos de negócio inovadores baseados em tecnologias abertas.

Nesse sentido, destacam-se projetos como o Participa.br, que promove o diálogo e a participação social em políticas públicas no Brasil, ou como o SmartCitizen, que viabiliza o sensoriamento coletivo para obter informações úteis para a melhoria dos serviços públicos. Da mesma forma, iniciativas de dados abertos promovem o livre acesso, uso e compartilhamento de informações governamentais que podem ser processadas para disponibilização de novos serviços para o cidadão. Por fim, vale ressaltar a importância de padrões abertos que possam ser adotados e evoluídos colaborativamente, promovendo interoperabilidade e independência de fornecedor.

Apesar de várias iniciativas existentes, o caminho para o desenvolvimento de Cidades Inteligentes é longo e depende de grande investimento em tecnologia e infraestrutura, além da capacitação e inclusão da sociedade nesse processo. Por outro lado, há várias formas de participar ativamente dessa evolução, seja por meio da participação social nas tomadas de decisões da sua cidade, seja gerando dados úteis que possam ser usados em prol da população, ou até mesmo contribuindo com a adoção de um software livre que melhore a qualidade de vida da sua comunidade.

Então, qual o seu próximo passo para tornar a sua cidade mais inteligente? =)

Arthur Del Esposte é mestrando em ciência da computação e ativista pelo software livre