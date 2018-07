Por Filipe Saraiva*

Algo muito comum de de se escutar dos divulgadores do software livre é a frase “mesmo que você use apenas software não-livre na sua máquina, você com certeza usa diversos programas livres em outros lugares”. A frase normalmente se refere ao software utilizado na infraestrutura da internet: servidores web como o apache ou nginx, bancos de dados livres como MySQL, linguagens como PHP que estão na base de inúmeros sítios na internet etc. Essa preponderância do software livre em ambientes servidores é amplamente reconhecida e é um dos fatores para a facilidade de criação de novas empresas na web.

No entanto, não se pode negar que o desenvolvimento de aplicações que são executadas localmente no desktop do usuário continua sendo extremamente importante. Jogos, sistemas dedicados a tarefas específicas (como caixas de supermercado) e outras continuam tendo papel central no ecossistema do software em geral e do software livre em particular. Por isso, vale frisar que a frase citada no início deste texto também é válida para o software executado em desktops; em particular, o desenvolvido pela comunidade KDE, uma das maiores comunidades de software livre do mundo. Por exemplo, o ambiente de trabalho das máquinas de um dos maiores bancos públicos do país, o Banco do Brasil, é KDE. Não há qualquer projeto de inclusão digital e informática na educação que não use o KDE-Edu, projeto voltado para o desenvolvimento de aplicações livres educativas. Mesmo o popular webkit, o principal motor por baixo do capô de navegadores como o Safari, Opera e Chrome, nasceu a partir do KHTML – a biblioteca do KDE para renderização de páginas da web.

Como a imensa maioria dos projetos de Software Livre, o KDE existe graças a uma comunidade vibrante de pessoas e outras entidades que colabora com seu desenvolvimento e que está sempre aberta para novos participantes. Mas começar a contribuir para uma comunidade como a do KDE, formada por vários subprojetos, pode ser desafiador para quem está ainda conhecendo o mundo do software livre. Porém, se você estiver em São Paulo, terá uma grande oportunidade de tirar suas dúvidas e passar a integrar essa comunidade.

Acontecerá no Centro de Competência em Software Livre do IME-USP, de 27 a 30 de agosto, o LaKademy – Conferência Latinoamericana do KDE. O evento conta com palestras, sessões de hacking e discussões sobre a comunidade latinoamericana. Todos estão convidados a comparecer; não é preciso ser contribuidor ou usuário do software desenvolvido pela comunidade KDE.

A programação do evento reflete a diversidade dos campos de atuação do KDE: haverá palestras sobre administração de sistemas, desenvolvimento com Qt (a biblioteca de programação que está na base do KDE), Qt e KDE no Android, artwork e mais. Sessões técnicas específicas serão dedicadas a temas como desenvolvimento de software educacional, redes, tradução e internacionalização de software. O evento também contará com atividades culturais, como o Konvescote no hackerspace Garoa.

Mas fique atento – as inscrições vão só até esta quinta! Não há taxa de inscrição, mas pedimos que considere fazer uma doação ao KDE antes da inscrição – há um botão de doações via PayPal nela.

Nos vemos no LaKademy!

*Filipe Saraiva é ativista do software livre e membro da comunidade KDE