Vampiros têm sido usados (talvez à exaustão) em obras de ficção como livros, filmes e seriados. Foi esse universo que catapultou a atriz Kristen Stewart (no papel de Bella, protagonista da saga adolescente Crepúsculo) para as telas de todo o mundo aos 18 anos de idade, após diversos outros trabalhos bem-sucedidos, mas menos explosivos, como atriz. Mas como dar continuidade a uma carreira após tamanha projeção com tão pouca idade? Através da Inteligência Artificial, é claro.

A atriz, hoje com 26 anos,

acaba de lançar o curta-metragem "Come Swim" na edição de 2017 do Festival Sundance de Cinema, evento focado em produções independentes. O que nos interessa aqui é que, juntamente com a estreia em 19 de janeiro, a atriz e outros produtores do filme publicaram um artigo científico descrevendo o uso que fizeram de técnicas computacionais

A técnica em si —

trasferência de estilo de imagens usando redes neurais de convolução

Não é difícil perceber que a publicação serve também como divulgação tanto do filme quanto da figura da atriz. O aspecto interessante é observar o que houve com a técnica em si: o que teria acontecido se os autores do trabalho original tivessem patenteado sua ideia? As várias implementações da técnica não existiriam; em algum momento, alguma empresa de porte lançaria um produto (pago e caro) específico para fazer esse tipo de processamento; com o tempo, a popularização dessa ferramenta levaria a uma enorme quantidade de filmes, curta-metragens e comerciais fazendo uso do mecanismo, até tornar o efeito algo trivial — como aconteceu com o efeito de transformações de rostos que foi visto em larga escala pela primeira vez no videoclip da música “Black or White”, de Michael Jackson. As nuances que Stewart e sua equipe buscaram nunca teriam sido encontradas.

Ao invés disso, o acesso livre às ideias daquele trabalho abriu espaço para variações, novas implementações e experimentos como os do filme “Come Swim”. Tudo isso, por sua vez, se fez possível porque diversas ferramentas necessárias para esse tipo de processamento, como TensorFlow ou Torch, existem sob a forma de software livre.

Quem diria, a criatividade também passa pela comunidade!

* Nelson Lago é gerente técnico do CCSL-IME/USP