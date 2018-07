Por Nelson Lago*

Houve um tempo em que o Movimento pelo Software Livre consistia apenas de pessoas e entidades preocupadas com as questões éticas relacionadas à liberdade, aos direitos dos usuários de sistemas computacionais e à importância do conhecimento aberto. Essas pessoas e entidades, de maneira geral, não se colocavam contra o uso comercial do Software Livre. No entanto, também não se preocupavam com as mudanças técnicas e de mercado necessárias para a sua viabilização. Isso começou a mudar na segunda metade dos anos 90, culminando com a criação da Open Source Initiative, cujo interesse é justamente incentivar a adoção e o desenvolvimento de Software Livre pelas empresas como forma de reduzir custos e aumentar a qualidade. Nem sempre as empresas envolvidas com Software Livre agem totalmente alinhadas com o espírito comunitário do movimento. Ainda assim, é bastante claro hoje que a participação das empresas nesse ecossistema é fundamental, assim como é também evidente que a participação do Software Livre no mercado de software na última década foi marcante.

Uma outra força tem sido importante para o desenvolvimento tecnológico na área de software na última década (a partir da recuperação após o estouro da “bolha” da Internet em 2001): as startups de tecnologia. Startups são pequenas empresas com caráter experimental que desenvolvem produtos inovadores para novos mercados. Waze, twitter, flickr e muitas outras são empresas que surgiram como startups. E, dado seu caráter dinâmico, é muito natural que haja uma forte sinergia entre startups de tecnologia e o Software Livre.

Com base nessa percepção, o CCSL criou recentemente um grupo de trabalho voltado para o empreendedorismo digital que busca apoiar a criação de novas empresas inovadoras, especialmente com base em Software Livre. Nesta semana ocorrem as duas primeiras atividades desse grupo com visibilidade fora da Universidade: o workshop “How to Tame the Creativity Wolf Without Killing it“, sobre criatividade e empreendedorismo, e o InovaSampa, evento para aproximar empreendedores digitais de forma a possibilitar que os participantes encontrem sócios e colaboradores essenciais para o sucesso de suas startups.

O workshop acontece nesta quarta-feira, dia 13 de Agosto, e será ministrado em inglês pelo Prof. Emérito Shlomo Maital, de Technion, que atuou durante 20 anos como professor de empreendedorismo no MIT. O workshop apresentará aos participantes um método simples, eficaz e comprovado para a geração de ideias transformadoras criativas que sejam inéditas, úteis e práticas, bem como para testá-las e implementá-las com planos de negócios cuidadosamente projetados. Cada participante terminará o curso com uma Máquina de Criatividade Pessoal: um sistema personalizado para a geração de ideias e sua implementação. O curso é baseado no livro do Professor Maital The Imagination Elevator: Zoom In/Zoom Out For More Creativity, Fun & Success, a ser publicado neste ano. Cada participante receberá uma cópia digital e um desconto para a compra de uma cópia em papel quando o livro for publicado. Saiba mais sobre o workshop e faça sua inscrição!

Já a primeira edição do InovaSampa acontece neste sábado, dia 16 de Agosto, e deverá reunir entre 150 e 200 empreendedores (e futuros empreendedores) de diferentes perfis das áreas de negócios, técnica e design. O evento será dividido em três atividades: palestra do Prof. Shlomo Maital, Open Pitch e Networking. Para o Open Pitch, os participantes serão convidados ao palco para fazer um pitch de 60 segundos sobre sua ideia de futura startup, startup atual ou simplesmente apresentando sua experiência e habilidades técnicas (p.ex., com programação). Durante o Networking, acompanhado de um coffee break, os participantes poderão usar as diferentes salas para se conectar e conhecer possíveis sócios. Simultaneamente, também terão a oportunidade de interagir diretamente com o Prof. Maital e os demais parceiros do evento. Saiba mais sobre o InovaSampa e faça sua inscrição!

* Nelson Lago é gerente técnico do CCSL-IME/USP.