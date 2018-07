É bastante claro que, atualmente, a informática faz parte da vida de quase todos nós. E, ao longo do processo pelo qual ela foi se introduzindo no nosso cotidiano, foi mudando também a forma com que nos relacionamos com ela: se inicialmente os computadores eram “trambolhos” que tomavam uma mesa e eram usados para atividades de escritório e, talvez, alguns jogos, com o tempo eles se tornaram portáteis, depois celulares, e seu uso foi se voltando cada vez mais para a comunicação. Mas esse processo ainda não terminou: hoje a computação está cada vez mais pervasiva, presente em quase todos os ambientes, e essa tendência deve continuar com as novidades da chamada “Internet das Coisas”.

Um bom exemplo dessa pervasividade são os carros mais sofisticados, como os atuais Tesla. Talvez haja uma desvantagem nisso tudo: se acontecer uma falha, será que dá para chamar um mecânico ou é melhor contar com um engenheiro especialista? O mesmo acontece com vários outros produtos chamados inteligentes, como smart TVs, relógios com GPS, drones e vários equipamentos mais sofisticados, cujo grau de complexidade é enorme. Mas não acho que isso seja um problema, já que, com os fatores de escala e o barateamento das tecnologias, mesmo que haja um alto grau de sofisticação os preços envolvidos não são extremamente altos.

No entanto, há um outro problema com a popularização do digital: a nossa relação com o “conteúdo autoral”, mais uma vez, está mudando.

Em alguns serviços, como NetFlix ou Spotify, não há prejuízo algum ao cliente, pois há o direito de alugar filmes e músicas por um valor mensal; com o término da assinatura, termina também o direito a novos aluguéis. Esse modelo é uma extensão do que já existia com as antigas videolocadoras.

Nos casos de livros, música, jogos ou filmes comprados digitalmente, o assunto é um pouco mais complicado. Por exemplo, se compramos um livro capa dura, podemos vender, presentear ou doar o livro após a leitura pois, como se compra um objeto físico, é possível repassar a propriedade facilmente. Mas o que ocorre no caso de um jogo baixado para seu vídeo game favorito? Como você pode fazer para vendê-lo? Como fazer para emprestar para um amigo um livro que você comprou na versão digital? Mesmo que, em alguns casos, essas ações sejam possíveis, elas não são tão simples e envolvem a colaboração do fornecedor, que passa a ter acesso aos dados de todas essas operações de repasse.

Sim, há facilidades que vêm com as versões digitais, como não precisar ir mais à loja, receber o que foi comprado quase imediatamente e, em geral,ter uma cópia de segurança. Mas será que essas vantagens justificam que o preço seja quase o mesmo (com raras exceções), sendo que o conceito de propriedade mudou? A resposta não é trivial e pode depender de pessoa a pessoa, mas ao menos é bom saber onde se ganha e onde se perde.

* Alfredo Goldman é Professor de Ciência da Computação no IME/USP e diretor do CCSL-IME/USP