Por Nelson Lago

O Software Livre – aquele desenvolvido colaborativamente e que pode ser usado e compartilhado livremente –é uma realidade que veio para ficar. Mas o que é exatamente “Software Livre”?

Existem algumas definições formais, mas para começar basta entender que um software é livre se ele pode ser usado, estudado, modificado e compartilhado livremente, ou seja, sem que sejam necessários pagamentos de licenças, contratos de condições de uso, acordos de sigilo ou outras restrições. Você não só pode baixar, instalar e usar, como com vários programas gratuitos que existem por aí; se você for programador, é possível também estudar e melhorar o programa, além de passar essas melhorias para seus amigos, sem pedir autorização nem pagar nada para ninguém. O programador pode até cobrar por esse serviço!

Talvez essa ideia soe estranha, utópica ou incompatível com a sociedade moderna. No entanto, o SL já é amplamente utilizado por um sem-número de empresas e corresponde a um mercado que movimenta dezenas de bilhões de dólares ao ano. Mas por trás dessa presença não está uma mega-corporação, mas sim uma ampla comunidade de desenvolvedores e usuários que agrega curiosos, acadêmicos e empresas com um objetivo: produzir software de qualidade para uso comum.

O conceito de SL se expande para além de um tipo específico de software: ele se confunde com essa comunidade, seus objetivos e sua visão do mundo. De um lado, os entusiastas do SL têm um forte interesse na abertura do conhecimento e na liberdade técnica para todos, num movimento encabeçado pela Free Software Foundation (www.fsf.org). De outro, essa comunidade preza pelos resultados de seu trabalho e promove o código aberto como uma metodologia moderna e eficiente para a produção de software de qualidade com custos reduzidos, seguindo a visão da Open Source Initiative (www.opensource.org). São essa comunidade e essas visões que compõem o Ecossistema do Software Livre.

Esse ecossistema tem muitos frutos para mostrar que fazem parte do seu dia-a-dia: o Firefox é livre; 57% dos sítios web funcionam com base no Apache, um programa livre; serviços básicos da Internet, como resolução de nomes e email, funcionam quase totalmente com base em SL; e a computação em nuvem, que tem estado em evidência nos últimos anos, é território quase absoluto do Software Livre. E mais: dentre os 15 sítios web em inglês mais acessados, 12 estão fortemente envolvidos com SL: Google, Youtube, Facebook, Yahoo!, Amazon, Wikipedia, Ebay, Twitter, WordPress, LinkedIn, Ask e Pinterest não apenas usam SL amplamente em suas infraestruturas, mas também colaboram com o desenvolvimento de SL.

Mas o que isso significa? Como isso afeta o mercado de computação e de software? Quais as implicações sociais e políticas do Software Livre? Quais as vantagens para o usuário (além do preço)? Essas e outras são as questões que vamos abordar aqui. Fique ligado!