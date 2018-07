Por Alfredo Goldman*

Nos últimos textos publicados no blog, temos batido muito sobre a mesma tecla, isto é, assuntos ligados à aprovação do Marco Civil da Internet. Apesar do assunto não estar ligado diretamente ao Software Livre, ele está ligado ao que nós da comunidade consideramos mais precioso: a liberdade. Desejamos que todos possam ter acesso a uma Internet livre, sem preferências a serviços ou servidores em especial. Isso é mais do que essencial, ainda mais levando em conta a atual influência e interesse de grandes empresas sobre o projeto de lei que está sendo discutido na Câmara.

Um complicador adicional para o Marco Civil é que o período em que está ocorrendo a votação não é dos mais favoráveis, pois justo agora ocorre uma “rebelião” da base aliada, na qual ministros são convocados e boa parte dos políticos está interessada em uma eventual reeleição. Logo, o jogo de interesses usual da política brasileira fica amplificado.

Então, o que nós, cidadãos que defendemos a liberdade e queremos o acesso universal à informação, podemos fazer? É comum que o primeiro sentimento seja de impotência com relação a toda essa situação. Mas, pensando de uma forma um pouco mais otimista, é bom lembrar do basta que o povo deu aos políticos recentemente com o movimento Passe Livre. Com ele, foi possível mostrar que, após a eleição, os políticos ainda devem ouvir a voz das ruas! Tudo isso foi possível com a liberdade atual propiciada pelas redes sociais, que permitiram uma organização, distribuída, sem precedentes.

No caso específico do Marco Civil, o tempo é curto para pensar em ir às ruas ou fazer movimentações populares. Mas, por outro lado, podemos nos apoiar nos meios digitais e fazer a diferença. Nesse sentido, podemos aproveitar o poder de comunidades de software livre para criar softwares que ajudem a mostrar aos deputados nossa voz. Hoje, recebi um e-mail do Luciano Ramalho propondo uma aplicação, o Telemob (https://garoa.net.br/wiki/Telemob). A motivação é simples: ao invés de entrar em contato apenas com os líderes, todos os congressistas, de todos os estados, devem ser contatados (e por muitas pessoas). Como o Luciano escreveu: “Se cada congressista receber muitas ligações, a chance de votarem direito aumenta muito.”

Essa iniciativa não é única; entre outras, podemos também citar endereços na rede como http://marcocivil.com.br/ e http://marcocivil.org.br/ com informações tanto para especialistas como para leigos, e esperamos que iniciativas como o recém-criado LabHacker da câmara dos deputados viabilizem cada vez mais novas formas de interação entre a população e a classe política.

Não sei se essas iniciativas terão sucesso, mas não podemos ficar de braços cruzados, vendo um esforço grande em ter uma Internet mais justa no Brasil ser perdido devido ao momento político atual.

* Alfredo Goldman é Professor de Ciência da Computação no IME/USP e diretor do CCSL-IME/USP