Por Alfredo Goldman e Nelson Lago*

Na semana passada, escrevemos sobre como o Software Livre incentiva a cooperação mas também permite as divergências, e terminamos apontando para uma aparente contradição dessa ideia: as batalhas judiciais entre a Google e a Oracle por causa do Java. E agora? Vamos tentar entender essa história.

Graças à abertura do código pela Sun, o Java existe hoje sob a forma do OpenJDK, um software livre mantido por uma grande comunidade que inclui a Oracle. No entanto, a Oracle ainda detém o copyright e os direitos sobre patentes correspondentes ao Java; o OpenJDK é licenciado pela Oracle (sob a licença GPL) para uso livre, mas o uso das tecnologias contidas no OpenJDK de outras formas não é permitido. [A Oracle também distribui uma outra versão do Java, não-livre, baseada na anterior.]

Na maioria dos casos, essa distinção seria muito pouco relevante. No entanto, o universo dos smartphones é hoje peça fundamental no mercado da computação, e várias grandes empresas (Samsung, Apple, Google, Motorola) realizam amplos investimentos na área. De olho nesse mercado, a Oracle se deu conta que poderia acionar a Google por desrespeito a copyrights e patentes envolvendo o Java. Mas como, se o OpenJDK é livre e a versão usada no Android (baseada em um projeto iniciado pela Fundação Apache) também? O problema é que a Google não utilizou o OpenJDK, mas uma versão do Java desenvolvida independentemente. A licença do OpenJDK não permite o uso de código do OpenJDK ou de patentes utilizadas no OpenJDK em outros produtos. Isso se tornou um problema especialmente em relação a duas questões controversas: o copyright sobre APIs de programação e as patentes de software.

Uma API de programação é uma “língua” para a comunicação entre o programa e o sistema onde ele roda, permitindo a um programador solicitar ao sistema que realize algumas funções básicas. Por exemplo, muitos programas de computador precisam criar janelas e menus para interagir com o usuário. O programador não precisa criar código para isso; ele simplesmente solicita ao sistema que crie essas janelas e esses menus, sem precisar saber nada sobre como de fato eles são criados. O que define como funciona esse “diálogo” entre o programa e o sistema é a API. De forma similar, ao dirigir um carro, não é preciso entender o mecanismo de engrenagens contido na transmissão; basta apertar a embreagem e mover a alavanca do câmbio. As convenções que definem onde fica o pedal da embreagem, quais as posições válidas para a alavanca etc. correspondem às APIs no mundo da computação.

A Oracle afirma que a definição das APIs do Java é objeto de copyright e, portanto, não pode ser utilizada a não ser através do OpenJDK. Voltando à analogia com o carro, seria o equivalente a dizer que colocar alavanca do câmbio à direita do motorista e usar um pedal acelerador e um de freio poderia ser objeto de copyright (ou seja, para fabricar um carro seria necessário pagar a alguém para utilizar esse formato). A Google afirma que, dada a necessidade de interoperabilidade, a implementação das APIs (ou seja, o que fica “por trás” delas e realiza de fato o trabalho) é objeto de copyright, mas as APIs em si não. A Oracle também afirma que há tecnologias patenteadas por ela contidas no OpenJDK que não poderiam ser usadas pela Google. Embora a situação legal das patentes de software seja nebulosa mesmo nos EUA, a Google tem sido obrigada a se defender em corte de cada alegação de infração patentária individualmente, demonstrando que cada patente, por esta ou aquela razão, é inválida.

Essas batalhas judiciais ainda não foram finalizadas mas, para evitar problemas futuros, a Google simplesmente optou por mesclar sua própria versão do Java ao OpenJDK, tomando para si a licença de uso garantida pela própria Oracle ao distribuir o OpenJDK como software livre. Com isso, a Oracle não poderá mais exigir retribuições adicionais da Google quanto às próximas versões do sistema Android.

De um lado, podemos pensar que esse é um resultado positivo para o Software Livre: afinal, a adoção de um programa livre foi a solução encontrada pela Google para resolver essas dificuldades legais com a Oracle. De outro lado, no entanto, esses acontecimentos reforçam as ideias de que APIs podem ser objeto de copyright e de que não compensa questionar patentes de software pela via legal, nem mesmo para uma empresa do porte da Google. Isso pode vir a ter amplo impacto negativo sobre o mercado de computação em geral e sobre o Software Livre em particular: no contexto legal atual, o Linux jamais poderia ter sido criado, pois estaria infringindo as APIs do Unix. Da mesma forma, o samba, programa que permite a sistemas Unix e Linux interagirem via rede com sistemas Windows, também não.

A quantidade de produtos e projetos livres que buscam a interoperabilidade com outras plataformas através do uso de APIs preexistentes é enorme. A própria Web depende de APIs padronizadas que, atualmente, são definidas com garantias de uso sem restrições, mas é comum haver propostas para a inclusão de elementos fechados nos padrões da Internet. As patentes representam ameaças similares à integração entre plataformas, ao desenvolvimento de software livre e, em última instância, à liberdade dos usuários e programadores de computadores.

Será que queremos liberdade parcial?

* Alfredo Goldman é Professor de Ciência da Computação no IME/USP e diretor do CCSL-IME/USP; Nelson Lago é gerente técnico do CCSL-IME/USP.