Nós estamos acostumados a basear nossa vida em diversos rituais de passagem que marcam diversas fases das nossas vidas. Com certeza, os mais impactantes são o nascimento e a morte, mas há vários outros extremamente relevantes como formaturas, casamentos, maioridade, etc. Esses momentos são muito propícios a pequenas mudanças nos nossos hábitos e para criar metas futuras.

Um dos momentos bem usados para novas resoluções é a virada de ano, pois ela simboliza o abandono do que não deu certo e a busca por novas oportunidades e caminhos. Resoluções de final de ano como “comer de forma mais saudável”, “procurar fazer mais esportes”, “passar mais tempo com os próximos”, “emagrecer”, “terminar um projeto ainda em curso” e “procurar ser mais positivo consigo e com os outros” são, talvez, as mais comuns. Nesse sentido, nós do Código Livre esperamos que vocês tenham sucesso com suas resoluções!

Mas, se observarmos bem, a lista acima contempla principalmente metas que terão impacto positivo para você e seus próximos. Será que dá para ir além? Será que podemos pensar em ter uma resolução um pouco mais abrangente que vá na direção de algo positivo para toda uma comunidade? Nós achamos que sim! Para isso, basta de alguma forma contribuir para algum esforço comunitário — Software Livre ou não.

Tomamos a liberdade de colocar algumas sugestões de como colaborar abaixo. Algumas formas são bem simples e nem exigem muitas habilidades técnicas:

* Tente adicionar ou explicar melhor algum dos verbetes da Wikipedia. Isso pode ser feito usando algo ligado à sua especialidade. Uma alternativa é olhar se as definições em outras línguas podem ajudar a complementar o que está escrito em português. Por exemplo, será que não podemos contribuir escrevendo mais sobre pipas 🙂 ou falar sobre alguma lenda urbana?



* Ajude alguma causa que você considera importante. Isso pode ser feito de diversas formas, seja monetariamente, colaborando com alguma forma de coleta de recursos (crowdfunding), seja procurando formas de ajudar pessoas disponibilizando um pouco do seu tempo.



* Comece a usar algum software livre. Há várias sugestões ótimas, como o Gimp para desenhar, o Audacity para manipulação de aúdio e o VLC para ver vídeos. Uma pequena mudança de cultura já ajuda!



Suas sugestões também são bem vindas!

Um excelente 2017.

* Alfredo Goldman é Professor de Ciência da Computação no IME/USP e conselheiro do CCSL-IME/USP