Por Nelson Lago*

Como já apontado outras vezes aqui, o Software Livre se baseia na liberdade do usuário de software em utilizá-lo, modificá-lo e compartilhá-lo, o que incentiva o desenvolvimento descentralizado, a autoria coletiva e a sinergia entre desenvolvedores e usuários. É importante observar que, como se pode ver no mercado hoje, esses princípios não contradizem o uso do Software Livre com vistas ao lucro, seu uso comercial ou sua adoção em aplicações profissionais e críticas à missão nas empresas de pequeno, médio e grande porte. Pelo contrário, as empresas envolvidas, sejam desenvolvedoras, prestadoras de serviços ou usuárias, são hoje uma parcela muito importante da comunidade de Software Livre.

Uma das empresas com mais visibilidade nessa comunidade hoje é a Red Hat. Ela não só promove o desenvolvimento de vários produtos livres como também realiza o importante trabalho de mostrar aos seus potenciais clientes a viabilidade do Software Livre como solução para os mais variados problemas na área de TI.

Nesse espírito, a empresa organizou o Red Hat Forum, evento que acontecerá em São Paulo, dia 8 de outubro. Trata-se de um evento comercial, voltado não para os membros tradicionais da comunidade de Software Livre, mas sim para interessados pelas inovações do mercado, em particular líderes de TI, que não necessariamente têm contato com essa comunidade. Assim, trata-se de uma ótima oportunidade para divulgar o Software Livre junto àqueles que decidem pela adoção desta ou daquela tecnologia, especialmente pelo foco a ser dado a temas como computação móvel e em nuvem, que são a vanguarda da área de TI hoje. Graças ao Android, ao ecossistema de aplicações web para GNU/Linux, aos sistemas e ambientes de virtualização como KVM e OpenStack, além de muitos outros componentes, o Software Livre é claramente peça central desses ambientes.

A atuação da Red Hat no Brasil através desse evento (e outros dos quais participa) é uma forte indicação do potencial do mercado brasileiro para as tecnologias livres. Embora no Brasil já exista bastante uso de Software Livre, ainda há muito espaço para o crescimento da comunidade, especialmente no tocante ao desenvolvimento. Uma maior adoção comercial, promovida através do maior conhecimento do mercado, abre as portas para o crescimento das empresas de Software Livre no território nacional.

O evento é gratuito e direcionado aos interessados pelas inovações do mercado de TI. As informações sobre a agenda, que inclui apresentação do escritor e apresentador de TV Max Gehringer sobre as transformações no mundo corporativo, e inscrições podem ser obtidas neste link: http://redhat.events/forum/.

* Nelson Lago é gerente técnico do CCSL-IME/USP