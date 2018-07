Por Rodrigo Siqueira*

Você já notou que ano após ano os computadores ganham mais desempenho mantendo um custo acessível para os usuários do dia a dia? Isso está relacionado à forma com que os computadores são projetados, em particular sua figura central: o processador (CPU). Vale lembrar que a palavra computador tem um significado mais amplo do que o computador doméstico (PC, Personal Computer): estamos falando também sobre smartphones, servidores, calculadoras e até placas de vídeo. Quando olhamos para esse universo 5 ou 10 anos atrás, percebemos como a evolução da capacidade de processamento foi colossal. Esse comportamento vem se mantendo por vários anos, contudo será que esse ritmo de desenvolvimento continuará por muito mais tempo? As CPUs continuarão a ser o centro dos computadores por muito mais tempo? Se não, como será o computador do futuro?

A evolução dos processadores tem seguido uma lei descrita por Gordon Moore em 1965. Basicamente, a lei de Moore afirma que a capacidade de processamento de uma CPU dobra a cada ano e meio, o que tem sido bastante próximo da realidade nas últimas décadas (até porque as empresas procuram ajustar seus ciclos de desenvolvimento a esse padrão). No entanto, ao analisar a lei do ponto de vista dos elementos físicos utilizados para a construção de processadores, especula-se que seu limite físico será atingindo em meados de 2020. Isso não significa um futuro catastrófico ou caótico; indica simplesmente que as CPUs evoluirão em um ritmo reduzido em relação ao que estamos acostumados a acompanhar. Isso, no entanto, traz à tona a necessidade de reflexões sobre a forma de se projetar computadores. A comunidade cientifica tem trabalhado sobre o tema, propondo sistemas onde os processadores não serão mais o centro do projeto: eles cederão esse lugar para as memórias.

Por que essa mudança de foco? Devemos ter em mente que estamos vivendo em uma era na qual a quantidade de dados gerados é imensa. Cada vez mais, as pessoas produzem vídeos, imagens e textos em larga escala. Informações sobre o mundo físico, como temperatura, batimentos cardíacos dos usuários, informações geológicas e muitas outras têm sido coletadas e armazenadas, também em larga escala. Junte-se a isso o fato de que as memórias avançam hoje em um ritmo muito inferior aos dos processadores e fica evidente que temos uma área a ser melhorada.

Com base nesta observação, alguns pesquisadores preveem uma mudança de foco das CPUs para as memórias: estas serão dotadas de uma enorme capacidade de armazenamento e deixarão de ser voláteis. Mas afinal, o quer dizer uma memória não volátil? Basicamente, toda vez que você liga o seu computador ele tem que coletar informações do seu disco rígido, o que consome tempo significativo. Além disso, durante o funcionamento normal, os dados precisam ser periodicamente transferidos para o disco, caso contrário são perdidos ao desligar a máquina. É fácil imaginar as diversas vantagens de eliminar a necessidade do disco e dessa comunicação. Por fim, só como exercício, imagine o seu smartphone com a mesma capacidade de armazenamento que o seu computador.

E como o software livre se encaixa nesse novo mundo? É preciso olhar a questão por duas perspectivas: a das comunidades e das mudanças. Do ponto de vista da comunidade de software livre, é mais do que conhecida a sua capacidade de adaptação para atender novas tendências. Tome como exemplo a velocidade com a qual a comunidade GNU/Linux responde à descoberta de bugs, novos padrões e tecnologias. Juntem-se as características dessa comunidade (resposta rápida, adaptatividade, vanguardismo, dentre outras) com esse novo cenário arquitetural e pode-se vislumbrar um novo universo que essa comunidades poderão desbravar. Ao mesmo tempo, mudanças desse tipo darão origem à necessidade de reescrita ou adaptação do software que conhecemos hoje para esse novo ambiente. Isso colocará várias das empresas de software fechado em uma situação na qual elas terão que responder mais rápido do que a comunidade de software livre, fato este que realimentará a competição. Portanto, mudanças virão! O futuro ainda é nebuloso para os computadores, contudo é empolgante pensar nesses novos desafios.

* Rodrigo Siqueira é mestrando em Ciência da Computação e criador do software livre kuniri