Por Fabio Kon*

Acabei de retornar de Israel, onde passei quatro meses pesquisando sobre Empreendedorismo e Startups de Software. A região de Tel-Aviv parece ser a maior concentração de startups por habitante do planeta e eu pude notar que, além da alta quantidade de startups lá criadas, muitas delas possuem alta qualidade e são extremamente inovadoras. Tive a felicidade de visitar 25 startups com produtos muito interessantes e empreendedores apaixonados e entrevistar mais de 40 pessoas envolvidas na cena de inovação tecnológica de Israel.

Um dos objetivos de minha pesquisa era analisar o papel do Software Livre nesse ecossistema. De um lado, o Software Livre pode ser usado como ferramenta e plataforma básica sobre a qual produtos inovadores são criados. Por exemplo, em 1998, um produto inovador, chamado Google, foi construído utilizando Linux e outras ferramentas livres. De outro lado, o próprio produto inovador pode ser distribuído como software livre e os ganhos da empresa são obtidos por meio da oferta de serviços em torno daquele software. Por exemplo, WordPress é a plataforma comercial de blogs mais famosa do planeta e seu código é distribuído como software livre.

Antes de embarcar, eu me fiz duas perguntas: Qual parcela das startups de software israelense usa software livre? Qual parcela distribui seus produtos como software livre? Eu esperava que a resposta à primeira pergunta seria em torno de 50%. Meu chute para a segunda pergunta era algo em torno de 5 a 10%, ou seja, uma pequena parcela das startups de software distribuiria seu produto como software livre.

No entanto, a realidade me surpreendeu. Absolutamente todas as 25 startups que visitei usam software livre de forma fundamental para seus negócios. Desde o ambiente de desenvolvimento utilizado pelos programadores (eclipse, compiladores), até as tecnologias que são combinadas para montar o produto (arcabouços web, bibliotecas) e os sistemas utilizados para oferecer os serviços aos usuários-finais (Linux, sistema Web Apache/Tomcat, bancos de dados PostgreSQL), a grande maioria dos componentes são software livre. Dezenas de CTOs, CEOs e desenvolvedores das startups me contaram que, sem o software livre, suas startups simplesmente não existiriam.

Isso demonstra que o desenvolvimento de um conjunto de ferramentas tecnológicas acessíveis livremente a toda a sociedade tem um potencial enorme para alavancar a inovação e a geração de negócios. Hoje, com a grande quantidade de software livre de alta qualidade, a barreira de entrada para novos empreendimentos é muito menor. O empreendedor pode se concentrar em inovar e não precisa gastar enorme esforço reinventando a roda ou comprando caras licenças de programas desenvolvidos por mega-corporações. Ele pode ir direto ao cerne da inovação e implementar um protótipo funcional de sua ideia de forma muito mais ágil. Se, antigamente, demorávamos alguns anos para implementar um novo sistema, agora demoramos alguns meses.

Por outro lado, não encontrei nenhuma startup que tenha como produto principal um software livre. Não sei muito bem a causa disso, uma vez que na Europa, Rússia e Estados Unidos conheço vários casos. Talvez eu não tenha procurado o suficiente ou tenha tido azar em minhas buscas. Ou talvez a comunidade de software livre de Israel não seja organizada o suficiente para dar o suporte necessário para que se busquem modelos de negócios rentáveis em torno de um produto livre.

Meu período em Israel me levou a novas perguntas: Qual tipo de negócio comercial em torno de software pode ser feito de forma rentável e sustentável com software livre e qual não pode? Quais as características de uma startup de software que são apropriadas para um negócio baseado em software livre e quais não são? Taí um tópico para pesquisas futuras, um bom tema para um mestrado ou doutorado. Quem se habilita?

*Fabio Kon é Professor Titular de Ciência da Computação do IME-USP, onde pesquisa sobre Software Livre, Empreendedorismo e Sistemas Distribuídos, é vice-diretor do CCSL-IME/USP.