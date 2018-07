A abertura das olimpíadas parece ter reacendido para muitos a controvérsia: afinal, quem inventou o avião foram os irmãos Wright ou foi Santos-Dumont? Discussões desse tipo são sempre divertidas, mas a resposta é na verdade muito simples: ninguém inventou o avião. Oh! Como assim?!

O problema começa em definir “o que é um avião”.

Uma resposta plausível é “um aparelho mais pesado que o ar capaz de voar” (o que exclui balões). Sob esse ponto de vista, não há como saber quem é o inventor do avião, dado que pipas existem há milênios e chegaram a ser usadas para carregar pessoas. Elas demonstraram que era possível utilizar o ar para suspender um objeto, mas dependiam do apoio em terra.

Uma outra resposta plausível é “um aparelho mais pesado que o ar capaz de voar sem nenhuma conexão com a terra”, o que inclui, por exemplo, planadores e aviõezinhos de papel. Usando essa definição, o pioneiro mais provável é Tito Livio Burattini, que aparentemente conseguiu fazer um gato voar em 1648. A utilidade de seu invento, no entanto, era limitada, dado que não havia nenhum mecanismo de controle, pouco embasamento científico para seu design e provavelmente não seria possível adaptá-lo facilmente para uso com cargas maiores.

Podemos pensar que uma melhor definição seria “um aparelho mais pesado que o ar baseado em um projeto consistente capaz de voar com alguma estabilidade sem nenhuma conexão com a terra carregando uma pessoa”. Nesse caso, o inventor do avião é Sir George Cayley, que criou o design geral usado em aviões até hoje e definiu a teoria dos fenômenos aerodinâmicos envolvidos. Com base nisso, efetivamente fez voar um planador, cujo design era muito similar ao dos aviões modernos, carregando um adulto em 1853 por algo como 180m. Suas descobertas foram fundamentais para todos os avanços posteriores, juntamente com o aileron, que permite o controle da direção do avião e foi inventado em 1864 por Matthew Piers Watt Boulton. O aparato de Cayley, no entanto, não era capaz de manter-se no ar por meios próprios.

Talvez uma definição mais adequada seja “um aparelho mais pesado que o ar baseado em um projeto consistente capaz de voar por conta própria com alguma estabilidade sem nenhuma conexão com a terra carregando uma pessoa”. Nesse caso, o inventor do avião seria Félix du Temple, que voou com um aparelho com propulsão própria em 1874, ou Clément Ader, que fez o mesmo em 1890, mas cujo aparelho decolou de maneira independente (o aparelho de Félix du Temple precisou ser lançado de uma rampa). Esses aparelhos demonstraram que era possível utilizar motores para a decolagem e para a manutenção do voo, sem depender do vento, mas eram capazes apenas de voos muito curtos (algumas dezenas de metros) e descontrolados.

Pode ser que um verdadeiro avião seja “um aparelho mais pesado que o ar baseado em um projeto consistente capaz de voar por conta própria e ser controlado com alguma estabilidade sem nenhuma conexão com a terra carregando uma pessoa”. De acordo com essa definição, os irmãos Wright são os inventores, já que realizaram voos desse tipo em 1903, graças a melhorias que desenvolveram nos sistemas de controle que lhes permitiram manter-se em voo por períodos muito mais longos que seus predecessores (no melhor caso, percorrendo 260m). Esses voos eram extremamente instáveis: todos terminaram em “aterrissagens” abruptas e imprevistas. Apenas em 1905 os irmãos conseguiram voar de forma efetivamente controlada, com baixo risco de quedas e capacidade de definir eficientemente sua direção, chegando a percorrer 39Km e demonstrando a viabilidade desse controle. No entanto, sua criação não era capaz de iniciar voo por conta própria, dependendo de trilhos, vento favorável e, muitas vezes, uma espécie de catapulta para a decolagem.

Se considerarmos que um avião é “um aparelho mais pesado que o ar baseado em um projeto consistente capaz colocar-se em voo e voar por conta própria e ser controlado com alguma estabilidade sem nenhuma conexão com a terra carregando uma pessoa”, seu criador é Santos-Dumont, que em 1906 decolou sem auxílio externo e pousou sem acidentes, cobrindo 220m em um voo em novembro daquele ano.

É uma característica da nossa cultura a busca por heróis – neste caso, o inventor do avião. No entanto, o conhecimento nunca surge do nada; todo novo conhecimento, ideia ou conceito se baseia em conhecimentos preexistentes, e quem coloca a última peça de um quebra-cabeças no lugar dificilmente pode alegar tê-lo resolvido. É muito claro que tanto Santos-Dumont quanto os irmãos Wright trouxeram importantes contribuições, mas também é muito evidente que essas contribuições são apenas partes relativamente pequenas do que chamamos avião. Provavelmente o verdadeiro herói nessa história é a comunidade de cientistas e entusiastas que se dedicaram durante tantos anos ao tema, compartilhando suas descobertas e aprimorando o conhecimento sobre as técnicas necessárias para o voo por humanos.

E, claro, Santos-Dumont, que ao invés de patentear o primeiro avião com viabilidade prática (o Demoiselle, razoavelmente seguro, relativamente barato e muito rápido para a época), publicou livremente seu projeto na íntegra em 1910 😉 .

* Nelson Lago é gerente técnico do CCSL-IME/USP