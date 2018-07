Transforme o smartphone e o tablet em aliados poderosos na hora de gerenciar sua vida financeira.

Há milhares de aplicativos, tanto gratuitos quanto pagos, para os principais sistemas operacionais de dispositivos móveis – Android, iOS, Windows Phone e BlackBerry 10 – que podem dar uma boa ajuda na hora de lidar com o seu dinheiro.

Estes apps auxiliam você a gerenciar seus ganhos e ajudam a alcançar seus objetivos, como comprar um imóvel ou veículo, se aposentar por um determinado valor ou até viver de renda. Também dão uma força na hora de pagar e controlar as contas, converter moedas e dividir despesas.

Há alguns aplicativos brasileiros diferenciados, como o “Cadê meu banco?”, gratuito e disponível para iOS e Android. Utilizando os recursos de geolocalização dos smartphones, o app cruza a posição do usuário com um banco de dados com mais de 85.000 agências em todo o País, calcula as distâncias até cada uma delas e ainda traça as rotas até as desejadas no Google Maps.

Outro dos destaques nacionais é o app “Juros Fácil”, para Android e iOS. Ele faz, de forma simples de entender, cálculo de juros simples e compostos em operações de financiamentos de veículos e imobiliários e também em empréstimos.

Confira dez sugestões de apps:

InvestCalc (iOS, US$ 0,99)

Informa quanto você precisa aplicar por mês para se aposentar ganhando o que você deseja ou para viver de renda. Faz ainda dezenas de outros cálculos. Por exemplo: quanto é preciso guardar para garantir os estudos dos filhos até a faculdade? Calcula ainda juros e indica os melhores tipos de financiamento de imóveis e gera relatórios detalhados de todas as operações.

Juro Certo (WP, grátis)

Saiba se a taxa de juros de um determinado financiamento é realmente a anunciada, entrando com o valor das parcelas, valor financiado e número de prestações a pagar. O app ainda converte facilmente taxas de juros anuais para mensais ou vice-versa, com precisão de quatro casas decimais, e calcula parcelas mostrando a diferença de valores do bem à vista ou pago em prestações.

Cigam (iOS e Android, grátis)

Use a câmera do smartphone para fazer a leitura dos códigos de barras de boletos. Ao contrário dos apps de bancos, o Cigam permite armazenar vários códigos, para que você pague suas contas quando desejar, com a opção de exportar os códigos e lhe notificar das datas de vencimento. O aplicativo gera gráficos coloridos das suas despesas futuras por semana, mês ou ano.

Meus cartões (iOS, US$ 1,99)

App para gerenciamento de seus cartões de crédito. Cadastre-os e lance as compras (inclusive parceladas) e esqueça as surpresas na hora da fatura. Controle seus limites disponíveis, parcelamentos e datas de vencimento. Ordene as faturas por nome das despesas, data ou valor das compras. O app tem a opção de integrar-se com o Foursquare, para facilitar o registro de locais das compras.

Toshl (iOS, WP, Android e BlackBerry, grátis)

O app analisa receitas e despesas e dá dicas de orçamento. Consolida todas as suas contas em um balanço, compara o real com o planejado e apresenta dicas sobre manter o ritmo financeiro ou segurar as despesas, indicando quanto você tem para gastar. Dá para criar um login para mexer em suas contas de qualquer dispositivo.

Juros Fácil (Android, grátis)

Permite calcular: prestação de um empréstimo com os juros mensais e anuais e o CET (custo efetivo total, com e sem IOF); prestação mensal e saldo devedor de financiamento imobiliário, nas tabelas SAC, Sacre e Price; CET de financiamentos; variáveis de empréstimo de antecipação de 13º salário; juros do cartão de crédito. Tudo pode ser compartilhado por SMS ou por e-mail.

Money Wallet (WP, grátis)

Faz listas de suas contas de diferentes tipos (dinheiro, conta bancária, cartão de crédito etc) com ícones customizáveis, gera listas de transações a pagar e a receber, suporta alertas para lembrar de transações agendadas e gera gráficos com orçamentos semanais, mensais e anuais. O app tem ainda calculadora de crédito e empréstimos e se integra a serviços na nuvem para backup dos dados.

Yupee (iOS e Android, grátis)

Use este app para gerenciar seu orçamento mensal em “tempo real” com o lançamento de suas verbas e despesas. Crie uma conta (criptografada) e o app criará uma lista financeira personalizada com gráficos coloridos, lançando alertas sobre datas de vencimento por e-mail ou SMS. Dá também para registrar seus objetivos e saber quanto você ainda tem de investir para alcançá-los.

Smart Coin (iOS, US$ 0,99)

Lista 175 moedas e traz as cotações atualizadas minuto a minuto, sem deixar de lado o suporte para lançamentos manuais. Calcula simultaneamente até quatro conversões e gera gráficos de taxas de câmbio em vários formatos. Dá também para salvar uma lista de moedas favoritas e traz uma calculadora embutida – o usuário define a precisão das casas decimais nas contas.

Cadê meu banco? (iOS e Android, grátis)

Localiza caixas eletrônicos, agências bancárias e casas lotéricas, onde é possível pagar contas, mais próximos. Ordena, ainda, o resultado das buscas por distância e apresenta rotas no Google Maps até os locais desejados. Na tela inicial, traz atalho para as principais instituições financeiras. Tem 85 mil locais cadastrados.