Do nada, seu smartphone ou tablet Android começam a apresentar incômodos anúncios na barra de notificações – remédios miraculosos para emagrecer, cupons de descontos em produtos ou coisas do tipo. Você cancela, esquece e, dali a algumas horas, lá está o spam de novo. Já passou por isso? Foi algum aplicativo que você instalou que está usando a sua conexão 3G ou wi-fi para ficar acessando e exibindo as propagandas – sem sua autorização, claro.

Aconteceu comigo há alguns dias, e hoje compartilho o app que me permitiu encontrar e desinstalar o engraçadinho que estava puxando os anúncios para meu celular (e, fora isso, eliminar com o risco de ter dados pessoais coletados por tais redes de anúncios): o Lookout Ad Network. É gratuito e funcionou muito bem.

O Lookout consegue detectar mais de 35 redes móveis de anúncios, e qual(is) dela(s) vem sendo acessadas a partir de seus dispositivo Android – e quais são os apps que estão fazendo isso.

No meu caso, um deles, que eu tinha baixado do Google Play alguns dias antes, era um aplicativo que exibia canais de TV online gratuitamente. Até que a TV funcionava, mas sem eu sber o app estava puxando spam para meu celular. Você pode, claro, optar por manter o aplicativo e conviver com os anúncios. Mas eu preferi desinstalar imediatamente.

SEGURANÇA

A Lookout Labs, desenvolvedora, disponibiliza ainda vários aplicativos de segurança para Android, todos excelentes e gratuitos.

Alguns deles:

Lookout Security e Antivirus – Bloqueia malware, spyware e trojans; escaneia cada aplicativo que você instala para verificar a segurança e a presença de vírus; escaneia arquivos em seu cartão SD em busca de softwares ou códigos maliciosos; e de quebra, pode fazer tudo isso automaticamente. Tem ainda uma função de backup de seus contatos e é capaz de localizar seu Android remotamente, em um mapa, no caso de perda ou roubo. Há funções, como a navegação privada na internet, que são pagas e podem ser compradas dentro do app.

O Lookout Security também está disponível para iOS, gratuitamente, e pode ser baixado aqui.

Plan B – Esse app é bem interessante. É um localizador, que envia a posição do aparelho, no caso de perda ou roubo, para seu endereço GMail – e, a partir dali, você pode abrir no Google Maps e encontrar seu smartphone Android. O detalhe é que você instala o app DEPOIS de ter sido roubado ou perdido, pelo computador, por meio do Google Play. Alguns minutos depois, manda via SMS a palavra “locate” a seu aparelho e a localização é automaticamente enviada. Interessante.

Droid Dream Cleaner – identifica se seu celular ou tablet estão infectados com o Droid Dream, malware do Android que coleta dados pessoais e estava presente em 50 apps do Google Play.