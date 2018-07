Acompanhe todos os passos da visita do papa Francisco ao Brasil com esta seleção de aplicativos para Android (smartphones e tablets), iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) e smartphones Windows Phone e BlackBerry.

Missio (iOS, aqui, e Android, aqui, grátis) – O Missio é o app católico oficial, lançado pelo próprio papa Francisco, no último mês de maio. O papa deu, inclusive, sua bênção oficial para o aplicativo, que traz uma seção completa de notícias sob responsabilidade da Fides (Agência Internacional de Notícias das Pontifícias Obras Missionárias) e da Vatican News Agency (news.va). O app permite acompanhar via texto ou vídeos em streaming todas as novidades sobre o papa e compartilhar as informações via redes sociais, e-mail ou SMS. Via app, é possível realizar doações para as obras missionárias em todo o mundo.

Apps da Jornada Mundial da Juventude – Para o iOS, há dois apps da JMJ, um para peregrinos e outro voltado a voluntários, com informações completas sobre a agenda do papa, locais de eventos com o pontífice, guia de serviços públicos, transporte no Rio, etc. Baixe os aplicativos, ambos gratuitos, aqui e aqui.

Este aplicativo para Android, gratuito, permite conhecer a cidade do Rio de Janeiro e criar roteiros para visitação durante a Jornada. Segundo a descrição, o app calcula automaticamente as melhores rotas, sugere restaurantes, lugares para você visitar, se hospedar, considera horários de abertura dos estabelecimentos e ainda funciona offline. Traz informações completas da Jornada Mundial da Juventude e agenda do papa.

The Pope App (Android e iOS, grátis) – Este app reúne informações completas sobre o papa e seu pontificado. Acompanhe notícias, pronunciamentos e sermões oficiais, o áudio dos discursos papais, galerias com as últimas imagens e vídeos, a agenda completa de Francisco e outros serviços da Santa Sé.

Francisco (Windows Phone, R$ 1,99) – Acesso direto a notícias e às mensagens do papa Francisco ao mundo são os atrativos deste app, diretamente da agência de notícias do Vaticano.

Mensagens do Papa (iOS, grátis) – A descrição oficial do app é a seguinte: “Mensagens do Papa é o único aplicativo de mensagens instantâneas para católicos que avisa a você toda vez que o Santo Padre envia uma mensagem ao mundo. Siga o caminho de sua Santidade para tornar o mundo um lugar melhor para todos.” O aplicativo traz uma mensagem papal praticamente todos os dias e tem ainda uma sessão de notícias.

Popes Quiz (Android, grátis) – Sabe tudo sobre a história dos papas da Igreja Católica, desde o primeiro (São Pedro, nomeado pelo próprio Jesus Cristo) até o 266º, Francisco? Sabe qual papa é, apenas vendo a foto do pontífice? Este app para Android traz um quiz papal para sua diversão.

Pope Francis (Windows Phone, R$ 1,99) – Este app é um livro de vida do papa Francisco, desde sua ordenação sacerdotal, em Buenos Aires, até ser escolhido papa, neste ano. Apenas em inglês.

Frases de Papa Francisco (BlackBerry, grátis) – Este app traz uma seleção das melhores frases do pontífice, atualizadas diariamente, em espanhol, língua nativa do papa. Tem também uma versão para Android (download aqui).