Acompanhe de perto a escolha do novo papa com dois apps disponíveis para iOS e Android: Vote Your Pope (apenas para o sistema do Google) e The Pope App (para os sistemas do Google e da Apple). Os dois aplicativos são gratuitos. E um deles – The Pope App – tem um grande atrativo: dá para acompanhar os próximos eventos (como o horário aproximado da próxima ‘fumaça’) e programar um alerta, para você não perder nada. Com uma hora de antecedência, ou na hora do evento, ou em ambas as ocasiões (você escolhe), o smartphone emite um aviso.

VOTE YOUR POPE

O Vote Your Pope, bastante informativo, tem um bonito visual e traz a ficha dos cardeais, com um breve histórico de cada um. E permite que você se sinta participante do conclave: dá para votar – de brincadeira, claro – em seu(s) candidato(s) favoritos, funcionando como uma espécie de bolsa de apostas.

O mais votado na tarde de hoje era o cardeal Christoph Schoenborn, da Áustria, enquanto que o brasileiro mais bem cotado, o arcebispo metropolitano da capital paulista, Dom Odilo Scherer, aparecia em sétimo lugar.

THE POPE APP

O The Pope App, é bastante completo e tem como principal atração, além da possibilidade de programar alertas para eventos, a transmissão de câmeras, em tempo real, direto da Praça de São Pedro e outros locais de interesse, como o túmulo de João Paulo II e Castelgandolfo, onde vive o papa emérito Bento XVI. Outro grande recurso: dá para consultar os próximos eventos (como a hora aproximada da ‘fumaça’ da tarde, por exemplo) e programar um alerta para você não perder nada.

O app concentra ainda um feed de notícias da Agência do Vaticano (em português) em tempo real, uma galeria de imagens e vídeos do conclave e um calendário dos próximos eventos da Igreja. O app mostrava eventos relacionados a Bento XVI e agora promete atualizações de discursos, pronunciamentos, notícias e dados sobre o novo pontífice.