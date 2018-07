O blog traz uma seleção de apps sobre a grande festa do cinema mundial, o Oscar, que ocorre neste domingo pela 85ª vez no Teatro Dolby, em Los Angeles. Com eles, dá para apostar, consultar como foram as cerimônias passadas, ver trailers dos filmes, compartilhar seus palpites em redes sociais e muito mais.

Todos os apps são para o iOS (iPhone, iPad e iPod Touch) e gratuitos. Infelizmente, este app oficial da academia não está disponível para o Brasil. Mas há muitas outras opções interessantes. Confira e divirta-se!

Meet the Awards (iOS)– Traz informações sobre a cerimônia deste ano e sobre as anteriores, com uma grande atração: além de ser possível consultar todos os indicados, categoria por categoria, dá para assistir a trechos dos filmes e manter uma lista de quais você já viu (ou falta assistir). Você pode fazer ainda uma lista de filmes/trailers para ver depois. Apresenta ainda uma ótima integração com redes sociais, para compartilhar seus palpites.

Cinema 2013 (iOS) – Neste ano chegou a sua versão 3.0. Esse app brasileiro, da CineClick, apresenta as últimas notícias da premiação e permite que o dono do iPhone / iPod Touch faça suas apostas, consulte os indicados a cada categoria e consulte vencedores de anos passados. Melhor ainda porque é 100% em português.

Awards Hero (iOS) – Funciona muito bem no iPad. Traz a lista completa dos premiados em Oscars anteriores, divididos por categorias. Clicando no pôster de cada filme, mostra a ficha técnica e o trailer.

Oscars Guide (iOS) – Permite a consulta aos indicados deste ano e de todos os Oscars passados, além da procura por nomes de atores, diretores, filmes, etc. Mas o barato desse app é que dá para votar nos seus preferidos e ver em tempo real os índices de apostas de todos os outros que votaram (usando o mesmo app).