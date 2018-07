Por Daniel Gonzales

AirCassette (gratuito por tempo limitado) é um app para os saudosistas.

Ele funciona no iOS e é um player de música, que imita o visual das antigas fitas magnéticas das décadas de 70, 80 e 90, e que hoje viraram peças de museu.

As informações sobre o artista e a canção em execução aparecem escritas na etiqueta das fitas, assim como se fazia nos velhos tempos:

O app nostálgico mostra a rotação da fita na tela do iPhone e tem um recurso interessante: você pode salvar suas listas de reprodução favoritas como fitas (mixtapes), e compartilhá-las com os amigos em redes sociais.

Há vários tipos de fitas para escolher, ou é possível reproduzir suas músicas favoritas deixando que o app as selecione aleatoriamente:

O app tem bons recursos de reprodução – é possível adicionar canções em suas fitas favoritas a qualquer momento, sem interromper a reprodução. É possível, também, acessar links para seus artistas e canções no iTunes, direto do app, e ainda conferir todos os links de músicas e álbuns de determinada banda, cantor ou cantora disponíveis na loja da Apple.

