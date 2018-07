Ambiance Lite para iOS é um app interessante que permite simular vários tipos de ambientes para criar uma atmosfera ideal para estudar, ler, relembrar algum momento especial ou mesmo dormir. O app é grátis.

Há vários apps semelhantes de “som ambiente” para iOS. O Ambiance é mais completo porque permite fazer downloads dos seus sons preferidos e oferece uma extensa lista de opções. Vale a pena baixar.

No app, compatível com iPad, iPhone e iPod Touch rodando iOS 4.2 ou superior, é possível escolher entre mais de 2.500 tipos de sons, baixá-los, executá-los no volume que você quiser e mixar um ou mais tipos para criar seu “ambiente” ideal.U Uma função de playlist possibilita tocar vários sons em sequência.

Existem desde sons de animais e pássaros a instrumentos musicais, vozes, militares, sinos, de oceanos, chuva, ficção científica, meios de transportes, trens, ruídos de locais fechados, etc.

Dá para programar um timer (coloque um ou mais sons para tocarem por alguns minutos e o dispositivo se desligará sozinho, ideal para um barulho baixinho antes de dormir) e também um alarme, que o app reproduz o som escolhido na hora programada.

Há também uma função que permite gravar seu próprio som e compartilhá-lo com outros usuários do app.