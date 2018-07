A dica de hoje é para Android, de um app que funciona em smartphones e tablets: YouTube Downloader. Grátis, simples e eficiente, o app permite que você salve qualquer vídeo do YouTube para assisti-lo offline no seu dispositivo.

Não tem segredo em usar o app: basta procurar o vídeo que o download, dependendo da sua conexão, é feito em segundos.

Há ainda alguns recursos bem interessantes: além de suportar vários downloads simultâneos, é possível salvar qualquer vídeo no formato .mp3 – o que é ideal para clipes, shows, etc, disponíveis aos milhões no YouTube.

O YouTube Downloader suporta ainda que você pause e retome seus downloads em outro momento.