Instalei, gostei muito e vou compartilhar hoje o app para Android Fast Burst Camera. Ele tira fotos em sequência – até incríveis 30 delas por segundo – e não para de disparar até que você solte o botão da câmera. A descrição do app dá até uma ‘cutucada’ na Apple: “nem o iPhone consegue fotografar tão rápido”.

O app tem duas versões disponíveis para download no Google Play (antigo Android Market): uma grátis, que não permite salvar imagens em alta resolução, e uma paga (R$ 6,19), que salva imagens maiores.

O Fast Burst é ideal para fotografar situações ou personagens em movimento rápido (ou que não param quietos), aumentando as chances de pelo menos uma ou mais imagens saírem boas. Brincadeiras de crianças, festas, um jogo de futebol, animais de estimação, etc.

As fotografias são salvas em galerias e visualizadas dentro do próprio app:

Existem opções mais avançadas, como definir o intervalo entre cada disparo e ajustar o quanto de memória do tablet ou smarphone o app vai utilizar. O app ainda permite que o usuário faça colagens com as galerias de fotos.

Em celulares Android menos potentes, o desenvolvedor promete um desempenho menor, com 7 a 10 fotos registradas por segundo. No Samsung Galaxy S original, consegui o desempenho máximo, com fotos em alta resolução.