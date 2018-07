Os famosos Angry Birds desembarcam na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, palco do festival Rock in Rio, na próxima segunda-feira, 9. A direção do festival anunciou na tarde de hoje uma parceria com a empresa finlandesa Rovio, criadora do game que une os pássaros nervosos aos porquinhos verdes maldosos, o lançamento de uma versão, que deverá estar disponível para iOS, Android, PC e para o Facebook já na próxima semana. A Rovio promete novas fases até o dia 22.

Na nova versão do game, que será uma extensão de Angry Birds Friends (game semelhante ao Angry Birds tradicional, mas que permite a conectividade e a disputa de torneios online entre jogadores, cada um com uma semana de duração), os pássaros irão ganhar um ar de roqueiros, usando guitarras e outros adereços de artistas de rock, e voarão em cenários inspirados pelos palcos do Rock in Rio.

Segundo a direção do festival, haverá um campeonato mundial de jogadores de Angry Birds, inspirado pela nova versão, e também será possível adquirir os produtos da série especial nas lojas do Rock in Rio.