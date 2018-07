Que tal você ficar mais linda do que já é com a ajudinha do iPhone ou do iPad? Simule a aplicação de diversos tipos de maquiagem – base, corretivo, pó, blush, sombra, batom, etc – em uma foto sua ou na imagem de uma modelo com o app Simulador de Maquiagem (grátis na App Store). O aplicativo foi desenvolvido pela empresa de cosméticos Avon.

A aplicação é feita com os dedos (e, no iPad, fica melhor ainda em modo paisagem):

O app impressiona pela quantidade de opções disponíveis – são 37 tipos de maquiagem e 188 cores disponíveis. Usá-lo é muito fácil. O primeiro passo é escolher uma foto – ou uma sua, de preferência de rosto, que já esteja na galeria de imagens do seu dispositivo iOS, ou selecionando uma das quatro imagens de modelos já disponíveis.

O primeiro passo é selecionar os contornos do rosto, olhos, nariz e boca, para que o app os reconheça corretamente:

Depois, é só entrar na tela de “produção” para se maquiar à vontade. É possível abrir uma maleta com todos os tipos de produtos disponíveis. Selecionado um, surge uma paleta de cores com diversas opções para aplicação.

Ainda dá para desfazer ou refazer certo tipo de maquiagem, regular a intensidade ao “passar” os produtos e, a qualquer momento, abrir uma tela de tutorial para relembrar as opções.

Terminada a maquiagem, há um modo espelho, que compara a imagem pronta com a inicial. Dá para salvar, enviar por e-mail ou compartilhar o ‘look’ em redes sociais.

Os produtos utilizados vão sendo armazenados em uma lista, para que se possa relembrá-los e adquiri-los depois caso se deseje.

Caso não queira comprar nada, dá pra usar o app simplesmente como um simulador, testando vários tipos de maquiagens sem gastar nada. Ou então – por que não? – apenas para se divertir.