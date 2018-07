Simule o consumo dos seus aparelhos elétricos, veja quais gastam mais luz e saiba o valor aproximado da sua conta de energia elétrica no fim do mês com o app Casa Virtual, desenvolvido e lançado pela Furnas Centrais Elétricas, empresa brasileira de geração e transmissão de energia. O app permite identificar qual(is) aparelho(s) gasta(m) mais força e os ‘vilões’ da conta de luz.

O aplicativo é gratiuto e está disponível para o iOS (download aqui, requer no mínimo a versão 6.1 do sistema operacional) e Android (aqui, para aparelhos com a versão 2.3 ou superior do sistema).

Na tela inicial o app apresenta três opções. Começamos pela última, a mais interessante:

– Minha Casa: nesta seção, você seleciona a região onde você reside (as tarifas são diferenciadas nas regiões do País), os ambientes que existem em sua residência, os aparelhos presentes em cada um deles e, depois, a média de consumo diário. Com isso, você compõe um quadro do que tem e o app, por sua vez, te informa qual seu gasto total de energia mensal, que virá na conta (com a ressalva, é claro que se trata de uma previsão ou aproximação do valor).

Montando sua casa, basta escolher os aparelhos que você tem em cada cômodo e a média de uso diário. Sua conta mensal é calculada automaticamente pelo app:

– Cronômetro: apresenta uma lista de aparelhos eletroeletrônicos e permite selecionar a região do País onde você reside. Com isso, dá para simular qual o gasto de energia de determinado aparelho, via cronômetro – que vai marcando em tempo real os valores do consumo em kWh (quilowatts/hora) e qual o valor equivalente em reais – e também quanto você vai gastar se o dispositivo em questão ficar ligado por uma hora, um dia, 15 dias ou 30 dias.

– Lanterna: aciona o LED de flash da câmera dos smartphones que têm o dispositivo. A intenção é evitar o acendimento de lâmpadas e incentivar a economia de energia elétrica.

OUTROS APPS

Juntamente com o Casa Virtual, Furnas lançou outros três aplicativos, disponíveis para Android e iOS. São os seguintes:

– Mapa Digital: reúne a história e informações do parque de geração e sistema de transmissão de energia da empresa, por onde passa 40% da energia consumida no país. A ferramenta permite, por exemplo, que o usuário percorra o mapa do Brasil e veja como se integram as linhas, usinas e subestações da companhia.

– Furnas Postal: compartilha belas imagens da empresa e das belezas naturais do Brasil. Todas as fotos, que vão dos empreendimentos responsáveis pela geração de energia limpa e renovável ao compromisso com a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento de novas tecnologias, podem ser customizadas com o uso de molduras e filtros e compartilhadas como postais ou em redes sociais.

– Furnas Cultural: com este app, os usuários têm acesso à programação completa do Espaço Furnas Cultural, que a empresa inaugurou no Rio de Janeiro. Dá para consultar dias e horários das apresentações e um breve histórico de cada espetáculo. O aplicativo traz ainda uma ferramenta que permite o envio de um lembrete para o e-mail do usuário com a programação selecionada.