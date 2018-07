Controlar o brilho da tela nos smartphones Android não é lá uma tarefa muito fácil, do jeito que os aparelhos vêm da fábrica. Você tem que entrar no menu; depois, no ícone de configurações. Lá, achar as opções de tela, rolar até a opção brilho e só então – ufa – executar a tarefa desejada.

Existem, no entanto, alguns apps e widgets feitos para facilitar a vida dos donos de aparelhos do robozinho verde, e muitos que se prestam a controlar o brilho direto na tela inicial, sem que seja necessário percorrer todo este caminho. O Screen Filter (grátis) é um deles, que se destaca por trazer dois diferenciais interessantes.

O primeiro deles é que o nível de brilho chega a minúcias de décimos, permitindo um controle muito mais preciso. Por exemplo, você pode programá-lo para 74,6% ou 28,9%.

Outro: é possível pré-programar ‘presets’ com níveis selecionados, e depois adicioná-los à tela inicial, cada qual em um widget separado. Muito útil para ter um para usar à noite; outro no trabalho; outro na rua, embaixo do Sol; e assim por diante. Basta um clique e o brilho se ajusta sozinho.

O aplicativo permite ainda a troca automática de perfis de brilho, sem que você precisa mexer no celular, utilizando simplesmente os serviços de localização embutidos nos aparelhos ou simplesmente alterando a luminosidade da tela de acordo com a hora no dia.

Testei e aprovei: simples e prático, além de não consumir muita bateria. Teste também e deixe suas impressões nos comentários.