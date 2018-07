iLoveNote é um app muito interessante e que esconde uma bela história. É um aplicativo para casais – os dois devem instalar em seus iPhones, iPad ou smartphones Android. Isso feito, pronto – está criada uma mini rede social que une, por meio do app, apenas você e seu amor. Dá pra trocar mensagens, pensamentos e juras de amor pelo aplicativo e, quem diria, até “discutir a relação” em um campo específico.

A bela história: o app foi criado por Nathan Zacher, um soldado norte-americano em serviço no Iraque, e que queria ficar em contato com a namorada, nos Estados Unidos. O iLoveNote não é grátis – custa US$ 1,99 (versão para iOS aqui e para Android aqui).

O aplicativo – infelizmente só em inglês – proporciona um espaço para troca de mensagens de amor (com fotos e imagens), permite a criação de um scrapbook personalizado para guardar ideias e memórias, tem um campo para compartilhamento de pensamentos e outro para vocês registrarem tudo o que conseguiram ou planejam conseguir juntos. O “mends” é o local ideal para discutir “falhas no relacionamento”, segundo o site do autor.

O iLoveNote também calcula automaticamente o tempo do relacionamento, em uma página personalizada do casal.

Você e seu amor usariam? Gostou da ideia? Ou achou ‘nada a ver’? Comente!

Update: alguns leitores me indicaram um app semelhante (não tão completo), mas parecido e grátis: o Pair (apenas para iOS). Link para download aqui.