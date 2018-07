O Facebook lançou hoje, na App Store brasileira do iOS (sistema operacional móvel da Apple), seu próprio aplicativo de câmera: Camera do Facebook. É gratuito e compatível com os seguintes aparelhos: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod touch de 4ª geração, iPad 2 e novo iPad.

O app é bastante simples de entender e usar e serve para que você capture e poste imagens diretamente na sua conta na rede social, com a resolução máxima de 2.048 x 2.048 pixels – o que pode ser feito inclusive em lotes, com várias fotos de uma vez só.

É possível adicionar efeitos à imagem, antes de publicá-la, assim como no popular Instagram. Há 15 tipos de filtros disponíveis:

Antes de fazer o upload, você tem a opção de adicionar local e marcar amigos nas imagens, e selecionar o álbum para onde as fotos serão enviadas (dá também para criar um novo álbum diretamente a partir do seu dispositivo Apple).

Na parte de integração com a rede social, o aplicativo oferece a possibilidade de notificação das “curtidas” recebidas em cada imagem.

ANDROID

Quem usa o sistema operacional Android e deseja testar um aplicativo semelhante pode instalar o app D&D Simple Camera for Facebook (também gratuito no Google Play).

O aplicativo é mais simples que o de iOS, mas faz basicamente a mesma coisa – postar fotos diretamente na sua conta do Face.