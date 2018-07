Já dá para transformar seu iPhone ou smartphone Android em dois aparelhos distintos – em um só. Como? O app gratuito Divide (versão para iOS aqui e para Android aqui) faz esse serviço.

O app cria um “workspace” para atividades profissionais (com acesso a seu e-mail corporativo, calendário profissional, apps de escritório, seus contatos, etc), separando essa área do desktop “normal”, onde ficam seus apps pessoais, voltados para lazer, com jogos, aplicativos de redes sociais, e-mail pessoal, etc. Tudo no mesmo smartphone, sem misturar aplicativos e arquivos.

A vantagem? Ter um ambiente seguro e protegido por senha onde estão todos os seus dados e documentos profissionais.

O app traz ainda uma possibilidade interessante – sincronizar os dados profissionais na nuvem, possibilitando que eles sejam acessados de qualquer dispositivo, de qualquer plataforma, permitindo inclusive acesso e troca de informações da sua área de trabalho entre iOS e Android, ou mesmo reproduzindo o “workspace” em um PC.

De acordo com o desenvolvedor, o Divide facilita o chamado BYOD (bring your own device), termo que descreve a política que permite funcionários levarem seus próprios aparelhos móveis, como tablets, smartphones, laptops etc para sua empresa, e com eles acessarem redes corporativas e informações muitas vezes confidenciais fora do ambiente de trabalho.

Há até mesmo uma ferramenta online, Divide Manager, que pode ser adquirida por empresas para o gerenciamento das informações presentes nos dispositivos dos colaboradores. Confira aqui.