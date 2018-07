O Inglês com o Leo, app interativo voltado para o estudo e aprendizado da língua, que permite ao dono de smartphone ou tablet ouvir a pronúncia correta das palavras, guardá-las para consulta em um dicionário personalizado e traz exercícios de prática de tradução e pronúncia chegou nesta semana ao Android (download aqui) e iOS (aqui) totalmente traduzido para o português.

O app, que já é bastante conhecido (mais de 3 milhões de usuários) foi desenvolvido na Rússia pela LinguaLeo, um portal especializado em aulas de inglês online, e oferece uma experiência gratuita para a maior parte das práticas e exercícios de pronúncia e tradução. É possível, porém, comprar pacotes com créditos (chamados de ‘almôndegas’) dentro do próprio app, para mais prática da língua inglesa. Os usuários podem, ainda, sincronizar seu progresso de estudos com o portal, permitindo a prática no dispositivo móvel ou computador.

As principais características do app:

– Dicionário pessoal com associações individuais, transcrições e áudio para cada palavra.

– Glossários temáticos com associações visuais.

– Tradução, construtor de palavras e compreensão oral.

– Possibilidade de escolher a melhor tradução.

– Monitoramento do progresso no aprendizado da língua em tempo real.

USANDO O APP

Assim que o app é aberto pela primeira vez, o usuário é convidado a realizar um login e a selecionar seu nível de conhecimento do inglês – iniciante, elementar ou avançado:

Você então tem acesso então a três categorias – vocabulário, dicionário e treinos. O app realiza, de maneira automática, o monitoramento de seu progresso no aprendizado das palavras. São elas:

Vocabulário – traz várias listas de palavras interessantes, com tradução e som da pronúncia, de várias categorias: os 100 principais substantivos; os 100 principais adjetivos; os 35 membros da família (foto abaixo); profissões; os utensílios para casa; termos relacionados a educação e turismo, etc.

A cada palavra, é possível marcar “eu já sei” (caso você já tenha conhecimento pleno da palavra); “para estudar” (a palavra vai para seu dicionário personalizado); e ainda ouvir a pronúncia correta.

Dicionário – acesso a sua lista pessoal de palavras. Você navega por elas e pode ouvir a pronúncia. Fica tudo separado por dias, para organizar melhor seus estudos. Com um toque no ícone no canto superior direito, você pode adicionar suas próprias palavras a sua lista. É só começar a inseri-las direto em inglês que o app apresenta uma relação de termos relacionados.Cada palavra traz um ícone que mostra as já aprendidas, que caíram em exercícios e em processo de memorização. É possível ainda relacionar um associação (a “artista”, por exemplo, você pode associar música, teatro, arte, etc) e um contexto a cada palavra, e compartilhar tudo em redes sociais.

Treinos – essa seção é dividida em quatro categorias. Em Palavra – Tradução, o app apresenta um termo em inglês do seu dicionário e lhe dá quatro alternativas para escolher o significado correto em português; em Tradução – Palavra, é ao contrário: a palavra é em português e você escolhe o significado em inglês. O Construtor de Palavras mostra uma delas em português acompanhada por uma lista de letras, a partir da qual você forma a palavra em inglês. Finalmente, o teste de Compreensão Oral permite a você ouvir um termo presente em seu dicionário e escrever a palavra corretamente.

Na medida em que o aprendizado avança, o app soma as palavras aprendidas e o estudante vai avançando de nível, passando a palavras e situações de aprendizado mais complexas.

No Android, há a opção de adicionar um ‘widget’ à área de trabalho do smartphone ou tablet, para treinos rápidos do seu vocabulário.