O Itinere é um app para o iOS (funciona no iPhone, iPad e iPod Touch e requer, no mínimo, a versão 5.1 do sistema operacional) voltado para quem curte pedalar nas cidades brasileiras. O aplicativo se descreve como uma “ferramenta colaborativa”, na qual os usuários contribuem para mapear as rotas mais usadas pelos ciclistas urbanos, sinalizando pontos de perigo ou facilidades ao longo do trajeto.

O app faz parte do projeto Bike Lovers, plataforma que ainda prevê uma série de TV e um documentário sobre pessoas que adotaram a bicicleta como estilo de vida, e foi financiado por uma campanha de crowdfunding (financiamento coletivo). O projeto foi vencedor do prêmio internacional Docs Wanted, na França, em junho deste ano.

A ideia é que os mapas construídos no Itinere possam ser acessados (e completados) por outros ciclistas e também por autoridades e demais interessados no assunto, como ponto de partida para melhorar as rotas e condições para os ciclistas.

USANDO O APP

Para usar o Itinere, basta conectá-lo a sua conta do Facebook.

A partir daí, o app, usando os recursos de geolocalização, informa a posição do usuário em um mapa.

Você pode simplesmente procurar rotas próximas e/ou mais utilizadas pelos ciclistas, ou ainda compartilhar seu caminho, informando sobre trechos interditados ou com alto índice de acidentes/assaltos em vias; posicionar buracos que atrapalham a passagem das bicicletas; pode localizar e marcar no mapa uma loja de bikes interessante ou simplesmente um posto de gasolina para calibrar o pneu.

Cada posição tem seu próprio campo para observações:

Com o GPS rodando em background, o aplicativo passa a registrar seus caminhos mais frequentes, montando um “banco de rotas” de bicicleta e seus pontos de percurso principais.