Uma das coisas mais complicadas do mundo é fotografar seu filho (a) pequeno, animal de estimação ou grupo de pessoas. O resultado acaba, invariavelmente, sendo sempre aquela sequência de fotos borradas, sem foco, porque afinal de contas dificilmente os fotografados param quietos.

Mas seus problemas do tipo acabam se você instalar o app StillShot (para iOS, US$ 0,99). Compatível com o iPhone (a partir do 3GS) e iPad (a partir do iPad 2), o app substitui o clique único por um vídeo curto. Gravado o vídeo, ele analisa os fotogramas, um a um, e te indica qual está melhor, exibindo o número do quadro e o tempo em que ele aparece na filmagem.

Basta um clique e pronto – você transforma o quadro em questão em uma foto, que pode ser salva diretamente na galeria do seu dispositivo Apple.

Testei o app e ele vale o pequeno investimento. Funcionou muito bem e é bem fácil de entender e de operar:

O app é capaz de gerar a fotografia na mesma resolução do vídeo original, garante o desenvolvedor.

Confira um vídeo sobre o funcionamento do app no site oficial do desenvolvedor.

Para ajudar na “dificuldade” de fotografar bebês e crianças, existe uma alternativa interessante, o app Baby Pic (mais sobre ele aqui). Esse aplicativo emite um som que supostamente atrai a atenção do bebê (há cinco sons disponíveis), para que ele(a) olhe fixamente para a câmera, facilitando o clique.