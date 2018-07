Confira a seleção semanal de aplicativos de imagem, música, vídeo e viagem para os principais sistemas operacionais móveis do mercado.

Frontback (iOS, grátis) – Este é um aplicativo de fotografia que permite a captura de imagens simultaneamente com as câmeras traseira e frontal do iPhone. O app faz bonitas montagens, que podem ser compartilhadas diretamente em redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram). Permite que o usuário adicione a localização da imagem (por exemplo, faça uma imagem da praia, show, restaurante, onde você está e, abaixo, sua expressão de felicidade). Dá também para marcar amigos do Facebook na fotografia, diretamente no aplicativo, antes que a imagem seja postada. Ou, caso não queria compartilhar nada, desative a opção e simplesmente salve suas criações em sua galeria de fotos.

Soundwave (Android, grátis) – Descubra novas canções, bandas ou artistas com este aplicativo, que mistura música e localização. O recurso Music Map apresenta um mapa, onde dá para traçar com os dedos um círculo em qualquer local e descobrir o que outros usuários do app, na área apontada, estão ouvindo em seus smartphones ou tablets. Dá também para criar e seguir perfis de amigos, parentes e famosos e descobrir o que eles estão ouvindo. Aplique filtros de seus estilos musicais preferidos e veja o que as pessoas curtem e compartilham. O aplicativo permite ainda encontrar vídeos de seus artistas favoritos no YouTube.

6Sec (Windows Phone, versões grátis e paga) – Este é o único cliente completo do Vine para o Windows Phone, e que traz todas as funcionalidades do app de outros sistemas operacionais móveis. Crie seus vídeos com até 6 segundos e compartilhe com familiares e amigos. Procure, siga e interaja com pessoas próximas de você e explore Vines populares, por meio da procura por hashtags e seleções do editor, em categorias. Dá também para compartilhar seus vídeos no Twitter e Facebook. O 6Sec vem com várias opções de blocos dinâmicos (live tiles) para a tela inicial do seu Windows Phone. A versão gratuita dá direto a dois uploads de vídeo. Depois, é necessário pagar.

XPA Xnet Personal Assistant (BlackBerry, grátis) – Organize sua viagem de negócios de maneira inteligente com este aplicativo. Ele permite a criação de calendários com todos os eventos onde você precisa estar presente (reuniões, encontros, almoços, intervalos, etc). A cada evento, é possível adicionar imagens, arquivos ou fichas de contatos, e ainda listas de tarefas e até mapas mostrando a localização de seu evento. Quando seu calendário estiver pronto, o aplicativo apresenta tudo de maneira clara e eficiente, possibilitando a navegação por dia ou evento por meio de etiquetas coloridas. Dá também para criar e armazenar infinitos itinerários de viagem.